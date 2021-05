¿Cómo funciona el espionaje en las apps para Android?

Por E&N



Según la telemetría de ESET, en 2019 la detección de stalkerware para Android aumentó casi cinco veces con respecto a 2018, y este crecimiento en 2020 fue de 48% en comparación con 2019. El stalkerware puede monitorear la ubicación GPS del dispositivo de una víctima, las conversaciones, imágenes, historial del navegador y más. También almacena y transmite todos estos datos.



“Como mínimo, las aplicaciones de stalkerware promueven un comportamiento cuestionable desde el punto de vista ético, lo que lleva a la mayoría de las soluciones de seguridad para móviles a señalar a estas aplicaciones como indeseables o dañinas. Sin embargo, dado que estas apps acceden, recopilan, almacenan y transmiten más información que cualquier otra aplicación que hayan instalado sus víctimas, nos interesaba saber qué tan bien estas aplicaciones protegían semejante cantidad de datos y tan sensibles”, comenta Lukas Stefanko, especialista de ESET.





Por lo general, se necesita tener acceso físico al dispositivo de la víctima para realizar la instalación. Debido a esto, los acosadores suelen ser personas de los círculos familiares, sociales o laborales cercanos de sus víctimas. Para evitar ser identificados como stalkerware y permanecer fuera del radar, los proveedores de estas aplicaciones suelen catalogarlas como una protección para niños, empleados o mujeres, sin embargo, la palabra “espía” también se utiliza muchas veces en los sitios web.



Desde ESET se analizaron manualmente 86 aplicaciones de stalkerware para la plataforma Android, proporcionadas por 86 proveedores diferentes. En 58 de estas aplicaciones para Android, ESET descubrió un total de 158 problemas de seguridad y privacidad que pueden tener un impacto grave en una víctima; y, de hecho, incluso el acosador o el proveedor de la aplicación pueden correr algún riesgo. ESET identificó problemas graves de seguridad y privacidad que podrían resultar en que un atacante tomara el control del dispositivo de una víctima y de la cuenta de la herramienta de stalkerware, intercepta los datos de la víctima, pudiendo incriminar a la víctima cargando pruebas falsas, o que lograra ejecutar código de manera remota en el teléfono de la víctima.



En este sentido, un atacante puede llevar a cabo acciones como aprovecharse de problemas de seguridad o fallas de privacidad en la aplicación de stalkerware o en los servicios de monitoreo asociados.



“Esta investigación debe servir como una advertencia para los potenciales clientes de este tipo de apps para que reconsidere el uso de estos softwares para espiar a sus cónyuges y seres queridos, ya que no solo es poco ético hacer eso, sino que también puede derivar en la exposición de información privada e íntima y ponerlos en riesgo a posibles ciberataques y fraudes, tanto a quien es espiado como a quién espía. Identificamos que algunos de estos stalkerware guardan en un servidor datos de los acosadores que usan la aplicación y los datos que obtuvieron de sus víctimas, incluso después de que los acosadores solicitaron la eliminación de los datos”, menciona Stefanko de ESET.



Siguiendo con su política de divulgación coordinada de 90 días, desde ESET se informó en reiteradas ocasiones de estos problemas a los proveedores afectados. Desafortunadamente, al momento, solo seis proveedores han solucionado los problemas informados. Cuarenta y cuatro proveedores no respondieron y siete prometieron solucionar sus problemas en una próxima actualización. Además, un proveedor decidió no solucionar los problemas informados.



El informe fue preparado en colaboración con los departamentos de Estado, del Tesoro y por otros comités del senado estadunidense que seguirán examinando las denuncias de corrupción y utilizando “todas las demás autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos”.



¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal