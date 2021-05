PlayStation: Sony advierte que ESCASEZ de PS5 continuará en 2022

Por The Independent



Según los informes, el gigante de las consolas les dijo a los analistas que la escasez de componentes, como los semiconductores, está afectando la producción de la PS5.



"No creo que la demanda se esté calmando este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda", dijo el director financiero Hiroki Totoki en una sesión informativa sobre los resultados financieros de Sony, según Bloomberg.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



Sony aparentemente vendió 7.8 millones de consolas hasta finales de marzo y apunta a vender 14.8 millones para finales de año; sin embargo, Totoki aparentemente dijo que Sony necesitaba aumentar la producción ya que la demanda seguirá siendo alta durante la pandemia.



"Hemos vendido más de 100 millones de unidades de PlayStation 4 y, considerando nuestra participación de mercado y reputación, no puedo imaginar que la demanda caiga fácilmente", dijo.



Sony no respondió a una solicitud de comentarios de The Independent antes del momento de la publicación.



La PlayStation 5 ha sido difícil de comprar durante meses debido a problemas de fabricación, agravados por los revendedores que compran una gran cantidad de consolas tan pronto como están disponibles utilizando herramientas en línea.



El problema también ha afectado a otros fabricantes. Nvidia ha advertido a los compradores que es probable que su nueva GPU RTX de la serie 30 siga siendo escasa durante el resto del año, lo que afectará a quienes buscan comprar tarjetas gráficas para consolas o PC.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



“La demanda general sigue siendo muy fuerte y continúa superando la oferta, mientras que los inventarios de nuestros canales siguen siendo bastante bajos. Esperamos que la demanda continúe superando la oferta durante gran parte de este año”, ha dicho Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia. Además de la pandemia, la consolidación de empresas manufactureras y el desarrollo de computadoras en la fabricación de automóviles ha afectado la disponibilidad de materiales. Intel apunta a impulsar la producción en los próximos nueve meses, pero una solución adecuada podría llevar años.



”Creemos que tenemos la capacidad de ayudar”, dijo el director ejecutivo de la compañía, Pat Gelsinger, “[pero] creo que esto es un par de años hasta que sea totalmente capaz de abordarlo”, dijo. “Solo se necesitan un par de años para desarrollar la capacidad”.