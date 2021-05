Alemania le pone un ‘estate quieto’ a Facebook y ordena que no recopile datos de usuarios de WhatsApp

Por Bloomberg



Se ordenó a Facebook que deje de recopilar datos de usuarios alemanes de su unidad de WhatsApp, luego de que un regulador del país consideró que el intento de la compañía de hacer que los usuarios acepten la práctica en sus términos actualizados no es legal.



Johannes Caspar, que dirige la autoridad de privacidad de Hamburgo, emitió una restricción de emergencia de tres meses, prohibiendo a Facebook continuar con la recopilación de datos. También pidió a un panel de reguladores de datos de la Unión Europea que tomaran medidas y emitan un fallo en el bloque de 27 naciones.



Los nuevos términos de WhatsApp que permiten la obtención de datos no son válidos porque no son transparentes, son inconsistentes y demasiado amplios, aseguró. “La orden tiene como objetivo garantizar los derechos y libertades de millones de usuarios que están de acuerdo con los términos en toda Alemania”, explicó Caspar en un comunicado el martes. “Necesitamos prevenir daños y desventajas vinculados a este procedimiento”.

El pedido golpea el ‘corazón’ del modelo comercial y la estrategia publicitaria de Facebook. Se hace eco de un paso similar y controvertido de la oficina antimonopolio de Alemania que ataca el hábito de la red de recopilar datos sobre lo que hacen los usuarios en línea y fusionar la información con sus perfiles de Facebook. Ese tesoro de información permite que los anuncios se adapten a usuarios individuales, creando una fuente de ingresos para Facebook.



La unidad de WhatsApp de Facebook calificó las afirmaciones de Caspar de “incorrectas” y dijo que la orden no detendrá la implementación de los nuevos términos. La acción del regulador se “basa en un malentendido fundamental” del propósito y efecto de la actualización, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.



El gigante tecnológico estadounidense se ha enfrentado a críticas globales por los nuevos términos que los usuarios de WhatsApp deben aceptar antes del 15 de mayo. Caspar indicó que Facebook ya podría estar manejando datos incorrectamente y subrayó que es importante evitar el uso indebido de la información para influir en las elecciones nacionales alemanas de septiembre.

