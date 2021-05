Opinión: 5 espacios para digitalizar la administración pública en Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net



En el ámbito corporativo, tres de cada cuatro compañías consultadas por Cisco aceleraron sus planes de digitalización. De estrategias que iban a ejecutarse entre uno y tres años han pasado a completarse en meses o incluso semanas.



Aunque esta digitalización acelerada se ha realizado de forma notable -también en la sanidad pública, la educación y la Administración- deberíamos prepararnos mejor como país.

Cómo digitalizar la administración pública

Cisco está comprometido con los gobiernos de la región, a contribuir con los objetivos de la aceleración de digitalización de los países. Joshua Sibaja. Gerente de Sector Público para Cisco Costa Rica, recomienda empezar a transformar digitalmente la administración, en estos sectores:



1. Trabajadores móviles: en un contexto como el actual en el que ya estamos viviendo importantes cambios en la forma de trabajar, la Administración Pública no es una excepción. La flexibilización del trabajo en el sector público -es decir, por ejemplo, la creación de posiciones de trabajo móviles para funcionarios- proporciona no sólo mayor eficiencia operativa sino que a la vez está demostrado que promueve un mejor balance entre la vida laboral y la personal. El trabajo remoto hace más felices a los empleados y no discrimina según el sector en el que éstos trabajen. Por otro lado, es una excelente estrategia para la atracción de talento joven.



2. Sistema judicial: ningún país democrático puede privarse de mantener la continuidad de los procesos legales. La transformación digital a través de la implementación de una solución de vídeo segura y estable, garantiza el funcionamiento de los órganos de la justicia tal como si lo hicieran de manera presencial e incluso agilizando sus tiempos habituales. Entre los procesos que pueden verse beneficiados se encuentran audiencias, visitas en cárceles, adelantos de prueba desde embajadas, etc.



3. Legislativo: Otro espacio institucional que definitivamente se ve beneficiado de la digitalización es el propio Poder Legislativo. Durante este último año, miles de representantes de las Cámaras alrededor del mundo han participado, debatido y votado mediante Cisco Webex Legislate. Además, también vemos una oportunidad grande de transformar la manera en que la ciudadanía gestiona trámites con las diferentes administraciones, a través de nuevas plataformas de autogestión que además faciliten la relación entre ciudadano y empleados públicos, ya sea en formato presencial o remoto.



4. Las obras e infraestructuras públicas: la administración puede prolongar la vida útil de los activos públicos sometiéndolos a monitoreo constante con sensores de IoT. Esta tecnología permite saber en tiempo real el estado de la infraestructura de un parque, una plaza, una autovía o un hospital ayudando así a resolver problemas incluso antes que se presenten, reducir el tiempo de inactividad y, por lo tanto, a ahorrar en costes.



5. Ciudades inteligentes: el diseño de una ciudad inteligente está basado en la integración de los flujos de trabajo, los datos y los servicios compartidos en una única plataforma con el fin de aumentar la productividad administrativa, la excelencia operativa y la colaboración entre equipos del consistorio. Por ejemplo, un servicio de WiFi fluido, seguro y fiable mejora la experiencia no sólo de residentes sino también de visitantes, ofreciendo una mejor bienvenida al turismo. A su vez, los controles de iluminación automatizados y dinámicos reducen costes y colaboran en la sostenibilidad del medio ambiente haciendo más eficiente la administración y reduciendo el consumo de energía.



En fin, si el sector privado lo es, ¿por qué no iba a ser también la Administración Pública pionera en digitalización? El Estado puede ser un modelo a seguir.