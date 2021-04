HP impulsa programa de transformación digital para socios minoristas globales

Por E&N



HP Inc. anunció la extensión de HP Amplify™ —el primer programa de canal global — a su amplio ecosistema de más de 1350 socios minoristas en línea, omnicanal y tiendas físicas. Iniciado en otoño de 2020 para socios comerciales, el nuevo y poderoso programa de socios que se ha construido con base en una estructura única e integrada, proporciona las herramientas de conocimiento, capacidades y colaboración necesarias para impulsar la transformación digital y el crecimiento, de acuerdo con la evolución constante de los comportamientos de compra de los clientes.



Construido sobre una estructura simplificada y fácil de navegar con dos vías distintas (Sinergia y Poder), HP Amplify está diseñado desde un principio para convertir el análisis de los datos en conocimientos que producen nuevas estrategias, guían la innovación y recompensan a los socios por su rendimiento, colaboración y capacidades, mientras aceleran la transformación digital con esa información, construyen una cultura impulsada por los datos y aumentan el conocimiento común con las herramientas de colaboración.



“Para la industria de TI en general, y el canal minorista en particular, está claro que la rutina en los negocios ha dejado de ser una opción. HP Amplify no solo facilita a los socios minoristas hacer negocios con HP, sino que también ofrece un camino despejado, construido sobre una infraestructura probada, para actualizar su negocio y posibilitar el crecimiento sostenido a futuro,” así lo expresó Christoph Schell, Director Comercial de HP. “Junto con nuestra comunidad de socios, estamos reinventando la forma en que los clientes se relacionan con nuestros productos y servicios, invirtiendo en nuestras capacidades compartidas y desarrollando nuevas áreas de fuerza para seguir siendo competitivos.”

Reescribiendo las reglas del comercio minorista

Debido a la creciente demanda de productos para el trabajo, el aprendizaje y el entretenimiento en casa, misma que ha sido acelerada por la pandemia, la industria del comercio minorista ha enfrentado un cambio de ritmo vertiginoso. De acuerdo con Gartner, capitalizar el impulso de las experiencias transformadoras será fundamental para construir y mantener la flexibilidad que se requiere para hacer negocios hoy en día. En el futuro previsible, los cambios en el comportamiento del cliente tendrán un mayor impacto en el valor de los productos y servicios del comercio minorista que cualquier otro factor.



Mientras que el tráfico en tienda se redujo, el comercio electrónico creció más del 27% en 20203, y se espera que represente el 40% de las ventas totales de bienes de consumo envasados para el 20254. Las tendencias como el trabajo híbrido, el surgimiento del prosumer y el crecimiento constante del e-commerce están haciendo que las asociaciones de colaboración en la industria minorista sean más esenciales que nunca.



Con la introducción de HP Amplify, HP está empoderando a los socios minoristas para capitalizar estos cambios, equipándolos para el crecimiento a futuro y para que puedan ofrecer a los clientes experiencias superiores.

Rendimiento, Capacidades y Colaboración

HP Amplify ofrece una plataforma común diseñada con el fin de permitir estrategias Go-to-Market progresivas, enfocadas en tres pilares fundamentales: rendimiento, capacidades y colaboración.



Rendimiento

Con base en el éxito de la infraestructura de HP Amplify que atiende la necesidades únicas de los minoristas, el nuevo programa recompensa a los socios a partir de una variedad de indicadores vinculados a la venta directa del portafolio y los ingresos. Un marco de compensación bien definido, impulsores de ventas y otras herramientas ayudan a los socios minoristas a evaluar sus acciones y rendimiento, ofreciendo indicadores claros de éxito.



Capacidades

Más allá de los ingresos por ventas, HP Amplify, también mide las recompensas con base en nuevas capacidades tales como: impulsar el conocimiento de datos, los modelos de servicio y las experiencias consistentes en línea y en tienda. El fortalecimiento y desarrollo de nuevas capacidades están respaldadas por recomendaciones y evaluaciones digitales en línea con base en las capacidades básicas, las tendencias de los clientes, la evaluación comparativa (benchmarking) y las mejores prácticas. HP Amplify recompensa a los socios que invierten en las capacidades para competir –y ganar—en un mundo dominado por el comercio electrónico y los viajes digitales del cliente.



Colaboración

Un cambio transformador requiere asociaciones de colaboración. Las empresas que colaboran regularmente con los proveedores pueden demostrar un mayor crecimiento, costos de operación más bajos y una mayor rentabilidad que sus colegas de la industria6. Equipados con inteligencia del cliente7, los socios que eligen impulsar el conocimiento de datos podrán anticipar y permitir resultados más positivos para el cliente, lo que en última instancia impulsa las conversiones de ventas y maximiza el promedio de productos y servicios. HP colaborará estrechamente con los socios para optimizar las ventas a través de herramientas de surtido a nivel de tienda y recomendaciones de categorías cruzadas para abrir la diversificación de oportunidades.