Amazon crea tecnología para pagar con la palma de su mano

Por AP



Amazon presentó una tecnología de pago que usa solo la palma de la mano, con el objetivo de hacer las compras más rápidas y convenientes. Comenzó a aplicarla este miércoles en algunos supermercados de alimentos Whole Foods cerca de su sede corporativa.



La tecnología, llamada Amazon One, permite escanear la palma de la mano del cliente y vincularla con su tarjeta de crédito o cuenta de Amazon. Después del registro inicial, que según Amazon toma menos de un minuto, el cliente puede pagar escaneando su mano en una caja registradora habilitada, sin necesidad de abrir su billetera.



Amazon anunció la nueva tecnología a fines del año pasado para su uso en estadios, edificios de oficinas y algunas tiendas. Hasta ahora, no ha anunciado que haya otras empresas dispuestas a usarla. Ya se usa en varias de sus tiendas sin cajas registradoras y la tienen miles de usuarios, pero no dio una cifra. Los expertos en privacidad han advertido sobre el uso de datos biométricos como el escaneo de la cara o la palma de la mano debido al riesgo de hackeo y robo. Amazon dice que mantiene las imágenes de las palmas en un lugar seguro de su nube y que no las guarda en el servicio de identificación Amazon One. La empresa dijo que los clientes pueden pedir en cualquier momento que se borre su información personal.

Una tienda Whole Foods en Seattle empezó a usar la tecnología el miércoles. Otros siete locales de la zona la instalarán en los próximos meses. Amazon se negó a decir si la instalará en otros de los 500 locales en todo Estados Unidos.

