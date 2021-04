El 15 de mayo da como plazo WhatsApp para aceptar nuevas condiciones

Por Cronista

La nueva actualización de términos y condiciones de WhatsApp sorprendió a los 2 mil millones de usuarios que utilizan la plataforma de mensajería en la actualidad. Se trata de un cambio en la política de privacidad de los usuarios que fue anunciada en la aplicación a principios de año.

La actualización se hará definitiva el 15 de mayo y los usuarios deberán aceptar los nuevos términos y condiciones para poder seguir utilizando la plataforma.

La buena noticia es que WhatsApp no eliminará la cuenta de aquellos que no acepten las nuevas condiciones, sino que no podrán utilizar la aplicación de manera convencional. Es decir, las funciones estarán limitadas para aquellos que no acepten los nuevos términos de privacidad.

"Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación", reveló la empresa en un comunicado.

"Esta restricción anula el principal objetivo de la aplicación que es recibir y mandar mensajes a tus contactos. Hasta que no aceptes las nuevas condiciones, no podrás ver tus mensajes ni mandarlos", explicó WhatsApp.

Entonces, para poder recibir y enviar mensajes, las personas deberán apretar el botón "Aceptar" cuando se despliega el cartel de "Condiciones y Política de Privacidad" al iniciar sesión.

Así lo maneja Facebook

Según los expertos, la motivación detrás de la actualización es integrar la aplicación de mensajería al resto del ecosistema Facebook. En la declaración, WhatsApp sugiere que podría hacer publicidad y fomentar el uso de la red social de Mark Zuckerberg.

En realidad, la nueva actualización iba a hacerse efectiva el 8 de febrero, pero por la polémica la compañía decidió postergarla. Tras el anuncio inicial, plataformas como Telegram y Signal vieron un enorme aumento de la demanda, ya que son servicios de mensajería encriptada.

La realidad es que WhatsApp tiene acceso a una gran cantidad de metadatos relacionados con información de la cuenta, número de teléfono, imagen de perfil, chats y contenido subido a historias.

Además, recopila automáticamente información de uso y registro, conexión móvil, modelo de hardware del teléfono, sistema operativo, estado de la batería, intensidad de la señal, red móvil, IP e idioma.