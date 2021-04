La seguridad de Zuckerberg cuesta a Facebook US$23 millones al año

Por José Mendiola / Yahoo News



Ahora ya la tenemos, aunque no sea posiblemente una muy convencional: la seguridad de Mark Zuckerberg cuesta a Facebook la friolera de US$23 millones al año.



El impactante dato se ha conocido gracias a un informe presentado por la comisión de valores estadounidense, SEC (Security Exchange Commission, por sus siglas en inglés). El documento no entra en el detalle de los conceptos, pero sí se refiere abiertamente a “amenazas concretas” vertidas sobre el conocido fundador de Facebook.

Zuck es “equivalente” a Facebook

¿Por qué recibe amenazas tan específicas Mark Zuckerberg que requieran semejante desembolso monetario cada año? El propio informe revela las motivaciones: Zuck “es el equivalente a Facebook y, en consecuencia, los sentimientos negativos hacia la compañía se dirigen a él”. Esto es, que cuando la popular red social está en el ojo del huracán por una cesión masiva de datos —como la acontecida con el affaire de Cambridge Analytics— uno no se lía a patadas con el ordenador: desprende su ira contra Mark Zuckerberg.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá





Por fortuna, la mayoría de estos enfados se quedan, y así debe ser, en una pataleta, pero se ve que entre tantos millones de usuarios hay quienes quieren ir más lejos. Con todo, conviene destacar que el monto incluye la seguridad de todo su familia, y este año se ha incrementado debido a las restricciones de desplazamiento obligadas por la crisis del coronavirus. El CEO de Facebook dispone de varias residencias ubicadas en distintas localidades, con lo que estos desplazamientos deben estar cubiertos en materia de seguridad.

La compañía justifica el dispendio: Zuck cobra solo 1 dólar al año

Colocando la venda antes que la herida, desde Facebook se justifica este cuantioso gasto en seguridad recordando que Zuckerberg apenas recibe ninguna remuneración por su rol en la compañía. Es bien conocido que el fundador de la firma recibe testimonialmente apenas 1 dólar al año en concepto de sueldo y que ha renunciado a todo tipo de incentivos y bonus que el resto de directivos cobran al cierre de los ejercicios.



En cualquier caso, la compañía ha adelantado que anunciará en la próxima reunión con sus accionistas que podrá extender la seguridad aquellos cargos directivos que no sean empleados de la misma. Esta medida se habría propuesto “a la vista de la atmósfera enrarecida tras las elecciones de 2020 y el posterior asalto del Capitolio el pasado 6 de enero de 2021”.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal





En este sentido, un informe del Tech Transparency Project desveló que el mencionado asalto fue coordinado durante meses mediante grupos privados en Facebook. Este dato cayó como un jarro de agua fría en la firma californiana, ya que Sheryl Sandberg, la mano derecha de Zuck en la firma, acusó a otras redes de no contar con medidas para evitar los mensajes de odio previos al asalto.



¿Es justo que Facebook asuma unos gastos en seguridad tan elevados para proteger a su CEO y su familia? Suponemos que entre los accionistas el dato no habrá gustado del todo, pese a ser cierto que Mark Zuckerberg no recibe retribución alguna por su cargo.