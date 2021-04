Clubhouse se convierte en objeto de deseo para las 'big tech'

Por Bloomberg



El audio se convirtió en una de las tendencias más populares en la actualidad. Clubhouse arribó con fuerza al mercado y desde entonces, otras redes sociales han seguido su ejemplo. Sin embargo, esta misma aplicación ya se convirtió en un objeto de deseo para empresas como Twitter, la cual ha buscado adquirirla.



Aunque la red social recientemente incorporó su función de salas de chat por voz, llamada Spaces, un reporte de Bloomberg afirma que la compañía tuvo conversaciones con Clubhouse para comprar la app por un aproximado de US$4.000 millones, pero las discusiones se detuvieron y no se han dado detalles sobre el por qué.

No obstante, el interés de Twitter por esta app no es fortuito. La plataforma se lanzó el año pasado y se popularizó a partir de la idea de ser un espacio donde se compartieran conversaciones de audio en vivo efímeras, es decir, que no se almacenan. Si bien está disponible sólo para iOS, ha sido descargada por cerca de 10 millones de personas y dentro de ella han participado celebridades, directores ejecutivos de empresas tecnológicas y gente común a la cual el audio le pareció una forma más cómoda de transmitir sus ideas.



Asimismo, sus responsables han buscado formas de hacerla crecer, como agregar propinas dentro de la app, con el fin de que los creadores de contenido tengan una manera de ganar dinero. Incluso semanas antes anunciaron el programa Creator First, donde 20 aspirantes tendrán la ayuda de la app para generar audiencia y monetizar sus programas.

El director ejecutivo de la empresa, Paul Davison, dijo a finales de marzo que se encuentran trabajando en la creación de la aplicación para el sistema operativo Android, la cual podría llegar en el verano, periodo en el que también se desharían de su acceso sólo por invitación, el cual actualmente es uno de sus principales distintivos.



Todos estos elementos han influido para el crecimiento de la app. Hace unos días, por ejemplo, se dio a conocer su intención de cerrar una ronda de financiación con una valoración de, precisamente, US$4.000 millones. Cabe recordar que en enero de este año, su valoración era de US$1.000 millones. La inversión, informó Bloomberg , buscaría subsanar una de las principales problemáticas de Clubhouse en la actualidad, que es cómo continuar con el atractivo de la red social en lo alto sin un modelo de negocio completamente claro, más ahora que se despertó el interés de los competidores, quienes ya han hecho sus propias versiones de la app.



Facebook también quiere entrar a este mercado a partir de Hotline, una alternativa similar a Clubhouse, cuya principal diferencia se basa en permitir que los invitados a la conversación también participen de ella a través de texto o video. Además, permite la grabación de las pláticas y subirlas a otra plataforma, aunque por el momento se encuentra en fase beta.



Un caso representativo de esta situación lo padeció Snapchat, una red que acaparó las miradas gracias a su innovación con los videos efímeros. Sin embargo, no soportó los embates de Facebook, principalmente, y terminó sucumbiendo ante las Stories en Instagram y WhatsApp. Posteriormente, este mismo concepto lo tomó Twitter.



La contraparte de esta circunstancia sería Tik Tok, la cual resistió las iniciativas de otras plataformas que también buscaron adoptar su idea de videos cortos. Incluso se mantuvo en pie después de las acusaciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por espionaje y los intentos del mismo por prohibirlo en ese territorio.