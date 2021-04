Samsung lanza Neo QLED y The Premiere en Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net



A partir de este 8 de abril, el modelo 2021 del televisor Neo QLED así como el Proyector Láser 4K The Premiere, están disponibles en preventa con una increíble promoción, que incluye desde envío gratuito hasta un teléfono Samsung Galaxy S21 de regalo.



El Neo QLED 8K 2021 de Samsung presenta un nuevo diseño Infinity One – una pantalla casi sin bisel que brinda una experiencia de visualización aún más inmersiva– así como un sistema de administración de cables completamente nuevo con la caja Slim One Connect, que puede conectarse a la parte posterior del televisor. El Neo QLED 8K también incluye varias características de audio premium que llenan la habitación; El sonido dinámico de Object Tracking Sound (OTS) Pro corresponde al movimiento de objetos en la pantalla, y SpaceFit Sound analiza el entorno físico del televisor instalado y emite un sonido envolvente adaptado específicamente a tu espacio.





Los modelos 2021 Neo QLED 8K y 4K de Samsung ofrecen funciones inteligentes que amplían el papel del televisor y ayudan a los consumidores a satisfacer sus necesidades cambiantes cuando se trata de fitness, entretenimiento y la oficina en casa.

Lleve el cine a la comodidad de su hogar



El nuevo proyector láser 4K Ultra Short Throw (11 cm de distancia de la pared a una pantalla de 100"), The Premiere, anunciado el año pasado, finalmente llega a la región. El nuevo proyector láser 4K proporciona una experiencia cinematográfica de imagen grande en la comodidad de tu hogar.





Tradicionalmente se necesitaría montar el proyector a metros de la pantalla para lograr una imagen de tamaño decente y luego conectar un cable a sus fuentes y receptor de AV, que a su vez está conectado a varios altavoces en la habitación. Pero The Premiere permite al usuario tener la simplicidad de colocar el proyector a solo 11.3 cm de la pared, enchufar a la corriente, conectarse al WiFi y listo. Conectar sus fuentes es tan fácil como lo es en un televisor inteligente normal: hay puertos HDMI, USB y un puerto Ethernet en la parte posterior.



Con The Premiere, se puede acceder a todas las apps favoritas, como Netflix, Disney+, Apple TV, Prime Video y muchos más. E incluso se puede controlar a través del Asistente de Voz Bixby.



El modelo The Premiere viene en un diseño compacto todo en uno que ahorra espacio y se integra en una variedad de configuraciones y arreglos de salas de estar. Como se trata de un proyector de alcance ultracorto, The Premiere se puede colocar justo delante de la pared. Está diseñado para una configuración fácil de instalar y acabados de tela alrededor de sus bordes para armonizar con diferentes ambientes.



El Neo QLED y The Premiere estarán disponibles en El Salvador a partir del 26 de abril.