Oracle: Opciones para regresar a eventos en vivo en la era postpandemia

Por E&N



Los datos muestran que el 82% de las personas que solían ir a eventos en vivo se lo pierden, no obstante, su deseo por regresar a este tipo de eventos se ha intensificado en los últimos 6 meses. Además, el 32% dijo que tenía FOMO (fear of missing out), es decir una patología que describe miedo a perderse algo y la cual está muy relacionado con la digitalizacion de nuestro mundo actual (el 28% estaba devastado por estar lejos de los estadios y el 23% inclusive lloró.



La encuesta muestra que los consumidores son más optimistas acerca de regresar a los eventos en vivo: más de una cuarta parte de las personas dicen que asistirán a los eventos en vivo tan pronto como sea posible. Por tanto, esta forma de pensar marca un cambio positivo en la confianza del consumidor. Sin embargo, algunos encuestados, especialmente los Boomers, creen que los eventos deben ser remodelados, el 60% prefiere que continúen las medidas de distancia, incluso cuando los grandes eventos se consideran seguros para participar; y el 26% de los asistentes a eventos no tiene planes de regresar en 2021.



Para complacer a todos los públicos, la encuesta encontró que es necesario brindar una experiencia 360 ° que ayude a los clientes a planificar con anticipación su asistencia a juegos y conciertos, haciéndoles sentir que tienen el control de su experiencia, generando así un impacto duradero más allá del evento en sí. Los pasos para reanudar este tipo de entretenimiento incluyen:

Antes del evento, deje que los visitantes planifiquen

El 50% de los encuestados piensa que sería estupendo planificar el itinerario del día con antelación para reducir el estrés del día. La oferta de precompra de alimentos, bebidas y productos será fundamental para impulsar las ventas en un futuro próximo.



· El 44% intercambiaría información personal a cambio de ofertas personalizadas el día del partido.



· El 61% dijo que compraría más si tuviera la opción de reservar



· Al 57% le gustaría programar pedidos de comida o bebida antes de la llegada.



Dentro del estadio haz que los clientes se sientan VIP



La encuesta mostró oportunidades para aprovechar los recursos tecnológicos digitales y omnicanal y hacer que las personas se sientan únicas, ofreciendo una variedad de servicios premium y variedad de complementos para satisfacer las demandas de varios tipos de consumidores.



· El 60% de las familias entrevistadas dice que una opción de 'pase rápido' en las colas sería buena en comparación con el 49% para las que no tienen hijos.



· El 50% de los Millennials y el 36% de los Boomers dicen que pagarían más para obtener acceso prioritario y saltarse la cola.



· El 34% de la Generación Z prefiere utilizar el pago sin contacto a través de un quiosco para ordenar comida. Los boomers representan solo el 24%.



Durante el espectáculo – anticipa los cambios de estándares



La limpieza, las medidas de seguridad y el espacio personal están en la cima de la lista de prioridades de los consumidores. La tolerancia colectiva a las aglomeraciones y a las largas filas está en un punto bajo, pero con la combinación adecuada de personalización, gestión de preferencias y los datos en tiempo real y sobre el inventario y las transacciones, es posible mejorar la gestión de multitudes e incluso aumentar los ingresos del día. Los encuestados dijeron que la planificación previa del día debe ser una característica estándar (50%) y que el pedido anticipado de alimentos y bebidas también debe incluirse como necesaria (49%).



En cuanto a la interacción en los estadios, los consumidores prefieren utilizar aplicaciones móviles (38%). La forma en que les sería más cómodo pedir un refrigerio, sería la entrega en sus puestos (46%) y ordenar sin contacto con pago desde su propio dispositivo (38%).

Después del evento extienda su alcance

El público está más ansioso que nunca por tener una experiencia diferente. Con gente ansiosa por evitar las horas pico y la congestión, muchos buscarán otras opciones de ocio y gastronomía. La construcción de una red de socios sustancial alrededor del estadio y en ubicaciones estratégicas de transporte será la clave para crear fuentes adicionales de ingresos.



· El 59% normalmente saldría después del evento a comer y beber.



· El 55% tendría más probabilidades de visitar restaurantes cercanos antes o después del evento, si tuvieran una oferta o promoción atractiva.



Más allá del estadio: experiencias hogareñas



No todo el mundo volverá a los eventos en el corto plazo y esta será una oportunidad para repensar las estrategias. El año pasado ha hecho que muchas personas estén más abiertas a las experiencias en línea, ofreciendo oportunidades para crear flujos de ingresos secundarios y permitir que el público se sienta más involucrado.



· Al 30% de los consumidores les encantaría interactuar a través de comunidades virtuales en vivo para hablar sobre el juego y mostrar su apoyo.



· El 31% dice que les gustaría participar en chats en vivo o comunidades con otros fanáticos para conversar sobre el juego.



· 1 de cada 3 encuestados piensa que sería interesante recibir comida, bebida o mercadería en un dron mientras miran los juegos.



· El 51% de las personas piensa que sería bueno integrar la experiencia de juego en línea con aplicaciones de entrega de alimentos para recibir entregas de alimentos durante el juego.



En este contexto de diversión en casa, los entrevistados mencionaron algunos puntos que extrañan: el 49% dice que la mayor pérdida es el ambiente y la emoción, el 20% dijo que sería la comunidad con otros fanáticos y el 8% extrañaría la comida y la bebida.



Para María Mercedes González, Food & Beverage Area Vice President de America Latina, la tecnología es un aliado para crear, cada vez más, experiencias únicas para espectáculos y juegos únicos. “Desde las entregas de alimentos en los asientos hasta ofertas personalizadas para socios, existe una variedad de opciones personalizables no solo para que los visitantes se sientan seguros, sino también para promover un ambiente premium y acogedor. En este punto, la tecnología es la herramienta necesaria para planificar y ejecutar la reanudación de las actividades de entretenimiento posteriores a la pandemia”, dice.