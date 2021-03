Los 'deep fakes' y cómo la Inteligencia Artificial suplanta identidad

Por RTVE.es



Tom Cruise: ¿verdadero o falso?

Imitadores de Tom Cruise ha habido muchos, pero ninguno como el de @deeptomcruise de TikTok. No solo por su parecido físico, su forma de vestir o sus gestos, sino porque combina todo eso con la tecnología de los 'deep fakes'. El resultado es tan asombroso, que muchos usuarios dudaban de si era el verdadero Tom Cruise o no. Sin embargo, por muy logrado que esté, siempre hay algún fallo técnico, ya sea en la voz o en la imagen, que nos indica que no estamos ante la estrella de Hollywood.



Chris Ume es quien está detrás de estos clips virales y explicó en una entrevista en The Verge la de horas y esfuerzo detrás de estos vídeos, además de trabajar con Miles Fisher, imitador de Tom Cruise: “No puedes hacerlo con solo presionar un botón”.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

El deep nostalgia, tan enternecedor como escalofriante

Los Deep fakes también han tomado un cariz entre enternecedor y estremecedor al “revivir” a nuestros seres queridos fallecidos. Con ‘deep nostalgia’ podemos animar cualquier fotografía antigua que tengamos y de esta manera veremos cómo se mueve esa persona ligeramente, como preparándose para ser fotografiado. Pero la tecnología ha ido más allá y en TikTok se han hecho famosos dos filtros. Uno te permite sacarte una fotografía con esa persona que ya no está para que parezca que estáis juntos. El otro hace que te veas mayor y te parezcas a alguno de tus padres, lo que ha hecho que muchos lo hayan empleado para volver a ver a su progenitor fallecido.

'Deep fakes': oportunidad o delito

Los 'deepfakes' han despertado la alarma entre los expertos, que creen que esta tecnología podría usarse para la suplantación de identidad de una manera casi indetectable. No solo se pude robar la imagen de alguien, también la voz ('deepvoice') y a veces se realizan llamadas falsas para poder conseguir estas muestras de audio. También se han usado los Deep fakes en grabaciones pornográficas para dañar la imagen de una persona y durante campañas electorales con fines políticos. Los técnicos en ciberseguridad trabajan constantemente para detectar estas falsificaciones que van mucho más allá que las fake news.

Pero hay quienes saben ver el potencial de este tipo de tecnología y los usos que podremos darle: desde el doblaje de actores hasta la restauración de fotografías. Este tipo de debate se ha planteado desde el inicio de la historia de la humanidad: siempre que la sociedad avanza el miedo a los cambios y a las posibles consecuencias nos impide ver las oportunidades. Y, como siempre, la clave no está en el invento en sí, sino en el uso que le damos. Por el momento, podemos respirar tranquilos sabiendo que estos 'deepfakes' siguen siendo imperfectos y aprovecharnos de ellos para hacer lo que mejor se nos da: reírnos.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá