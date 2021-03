Instagram trabaja en una versión de la app para niños

Por AFP



El anuncio, que confirma un informe de BuzzFeed News, se produce en medio de preocupaciones sobre la dificultad para mantener a los menores alejados de los peligros que implican las redes sociales.



Adam Mosseri, jefe de esta red social propiedad de Facebook, dijo en Twitter la noche del jueves que "los niños preguntan cada vez más a sus padres si pueden unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse al día con sus amigos". "Estamos explorando una versión de Instagram en la que los padres tengan el control, como hicimos con Messenger Kids", añadió.



Los tuits de Mosseri recibieron respuestas de preocupación sobre el acoso o contenidos inapropiados y la permanente lucha de las redes contra ese tipo de abusos.

"No solo damos cosas a los niños porque ellos lo QUIEREN", dice una respuesta a Mosseri de "una mamá". "No damos a los niños herramientas peligrosas con las que jugar cuando los adultos no han descifrado aún cómo hacer que esas herramientas sean seguras", agregó.



Instagram, al igual que su casa matriz Facebook, solo permite abrir cuentas a mayores de 13 años, pero verificar la edad en internet es un desafío.

Con más de 1.000 millones de usuarios, Instagram dio a conocer esta semana una tecnología destinada a evitar que los niños abran cuentas y que los adultos contacten a usuarios menores que no conozcan.



Además, la red social indicó que introducirá una nueva función para evitar que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no sean sus seguidores.



Asimismo, Instagram busca formas de dificultar a los adultos que hayan exhibido un "comportamiento potencialmente sospechoso" que interactúen con adolescentes.