Opinión: ¿Cómo cambió el mercado de las laptops?

Por Emmanuel Fromont, vicepresidente corporativo de Acer y presidente de Acer EMEA



El nuevo escenario en el que vivimos hoy, con más personas trabajando y estudiando en el hogar, trajo un cambio inesperado al mercado de laptops, una de las categorías que más se han transformado bajo el manto del confinamiento. De la mano de Acer, un líder en ese mercado, hemos recopilado seis señales que nos muestran esta transformación.



1. Diversificar la cadena de suministro: En junio de 2020 que antes del confinamiento, la empresa se trazó un plan a largo plazo con el que buscan que sus socios fabricantes se planteen la opción de extender su cadena de suministro y sus actividades para no depender solo de las condiciones de un lugar.



2. Pantallas y baterías más grandes: Las horas de conexión se multiplicaron de manera exponencial durante la pandemia. Según una encuesta de Netscout, que analizó los patrones de tráfico recientes de 20 ISP en América Latina, México tuvo un crecimiento del 73% y Argentina del 60%. Le siguieron Brasil con un incremento del 35%; Chile, 20% y Colombia, 13%. Esto trajo como consecuencia la necesidad de pantallas más grandes con el fin de consumir más cómodamente los contenidos y, por supuesto, una mayor relación pantalla-cuerpo.



3. Cambio de percepción: Antes del confinamiento había quienes no consideraban las notebooks como algo importante o necesario, pues consideraban que las interacciones digitales a través del teléfono eran suficiente. La pandemia generó el cambio de percepción hacia estos equipos: si quieres trabajar en casa, si quieres que tus hijos estudien desde el hogar, si deseas jugar o entretenerte dentro de tu residencia, hablar con familia o amigos, una laptop es más cómoda, eficiente y necesaria.



4. La portabilidad, en la cima de las preferencias: Si antes era ya un aspecto importante para tener en cuenta, hoy se ha convertido en una prioridad para muchos. Posiblemente hace dos años comprabas un equipo y con sentirlo portable era suficiente. El consumidor de hoy revisa las especificaciones para asegurarse de que es su mejor opción en términos de portabilidad. No es de extrañar que las marcas hayan crecido sus ventas en las categorías de laptops delgadas y ligeras. Pero no solo aquí, en el mundo gaming el tema de mayor portabilidad junto a mayor potencia empieza a convertirse en una fórmula demasiado atractiva para los amantes de los videojuegos.



5. El confinamiento cambió muchas de nuestras costumbres, y el mercado de los PC no estuvo alejado de esto. El ejemplo más reciente es WhatsApp. Las llamadas y videollamadas por esta aplicación están entre lo más usado desde el inicio de la pandemia. El confinamiento hizo que muchas familias las usaran para comunicarse con familia y amigos. Por esto la aplicación decidió aumentar el número de participantes en una llamada, llevándolo a ocho. No obstante, esto solo se podía hacer desde el celular. Nuestras laptops jugaron un papel fundamental a la hora de unirnos en el confinamiento. Sabiéndolo, WhatsApp Desktop, es decir, la aplicación que usamos en nuestra laptop permitió realizar llamadas y videollamadas entre los usuarios. Si años atrás pensabas en tu equipo para trabajar fundamentalmente, hoy lo relacionas a jugar, trabajar, estudiar, comunicarte y dar rienda suelta a todo lo que te apasiona. Ese cambio de perspectiva es y será fundamental para el presente y futuro del mercado.



6. Si antes nunca las tuvimos en cuenta, ahora no sólo se imponen, sino que serán una presencia obligada en lo adelante. Las soluciones antimicrobianas llegaron para quedarse ya sea en la superficie del teclado, lector de huellas dactilares, reposamanos o panel táctil.