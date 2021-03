Rusia amenaza con bloquear Twitter dentro de un mes

Por AP



Las autoridades rusas dijeron este martes que bloquearán Twitter dentro de un mes si la red social no elimina textos prohibidos, en una escalada del enfrentamiento con las plataformas que han cumplido un papel principal en la difusión del disenso.



El supervisor estatal de las comunicaciones, Roskomnadzor, anunció la semana pasada que desaceleraba la velocidad de publicación de fotos y videos en Twitter porque presuntamente no eliminaba contenidos que alentaban el suicidio entre los menores y la información sobre drogas y la pornografía infantil.

El organismo dijo que Twitter no ha eliminado más de 3 mil mensajes con contenido prohibido, incluidos más de 2.500 que alientan el suicidio de menores. La plataforma respondió destacando su política de tolerancia cero para con la explotación sexual de menores, la promoción del suicido y el consumo de drogas.



El subjefe de Roskomnadzor, Vadim Subbotin, sostuvo este martes que Twitter no cumplía los requisitos de las autoridades rusas. “Twitter no reacciona debidamente a nuestros pedidos, y si esto continúa así, dentro de un mes será bloqueado sin acudir a las cortes", dijo Subbotin a la agencia noticiosa Interfax. Añadió que Roskomnadzor a esta altura “no está registrando medidas concretas de Twitter para eliminar el contenido prohibido”.

Twitter no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones. Las redes sociales han atraído a decenas de miles de personas a las calles en toda Rusia para exigir la libertad del dirigente opositor Alexei Navalny. La ola de manifestaciones, la más grande en muchos años, representó un reto para el Kremlin.