Ya no podrás compartir tu cuenta de Netflix con quien no viva contigo

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

Netflix tiene más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo, y ahora la compañía está buscando formas de frenar el intercambio de contraseñas por razones comerciales y de seguridad.

Una nueva característica, descubierta por primera vez por GammaWire , evita que las personas que no están autorizadas a usar la cuenta accedan a ella. Un portavoz de Netflix le dijo a The Verge : "Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo". Si Netflix detecta que alguien está tratando de usar la cuenta sin ser el propietario de la cuenta, se le pedirá que verifique más adelante o que verifique que es el propietario de la cuenta a través de un código de correo electrónico o un código de texto.

Verificar la propiedad

Si alguien no puede verificar la propiedad de la cuenta dentro de un cierto período de tiempo, no podrá transmitir ningún contenido de Netflix. En cambio, se les pedirá que creen su propia cuenta. Si bien esto puede no evitar que se compartan todas las contraseñas (hipotéticamente, el propietario de una cuenta podría enviarle a su amigo el código a medida que se recibe), la idea es que evitará que se compartan algunas contraseñas.

La prueba, que no es específica de ningún país durante un período de tiempo específico, también se está implementando para tratar de mejorar las medidas de seguridad en torno a la protección de la cuenta.

Si hay un intento malicioso de usar una cuenta para la cual alguien puede haber obtenido una contraseña a través de métodos fraudulentos, no podrá acceder a la cuenta.

Cuenta familiar

Una de las preguntas más importantes que pueden tener los suscriptores de Netflix es qué constituye una cuenta familiar. Los términos de servicio de Netflix establecen que la transmisión de contenido en la plataforma es "solo para su uso personal y no comercial y no se puede compartir con personas más allá de su hogar".

Eso puede significar un hogar físico, pero los términos del servicio no son muy claros. Las familias con hijos en la universidad o que viven en diferentes estados pueden inscribirse en el plan familiar, por ejemplo. Ese es un escenario del que el codirector ejecutivo Reed Hastings habló específicamente en 2016 .

"El intercambio de contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir", dijo Hastings. "Hay tanto intercambio legítimo de contraseñas, como compartir con su cónyuge, con sus hijos, por lo que no hay una línea clara, y lo estamos haciendo bien".

Ahora, sin embargo, parece que los equipos de Netflix están tratando de encontrar una manera de combatir el uso compartido de contraseñas al mismo tiempo que abordan medidas de seguridad más estrictas.

El intercambio de contraseñas ha sido durante mucho tiempo una preocupación planteada por analistas e inversores en el espacio. El análisis de Parks Associates estimó que el intercambio de contraseñas y la piratería les cuesta a las empresas en el espacio de transmisión alrededor de $ 9 mil millones solamente .

Si bien Hastings, junto con otros ejecutivos del entretenimiento, se ha encogido de hombros como algo con lo que las empresas tienen que lidiar, parece que las cosas están comenzando a cambiar.

