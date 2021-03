Opinión: ¿Qué lecciones en Seguridad Cibernética son claves para el Sector Financiero?

Por Ghassan Dreibi, Director de Ciberseguridad de Cisco para América Latina



Varios estudios correlacionan la pandemia de Covid-19 con el avance de la transformación digital en empresas de todo el mundo. La conclusión, para la mayoría, es que ha habido una aceleración abrumadora en el uso de tecnologías en los procesos de gestión, en la producción, en la prestación de servicios y en la atención al cliente, pero también llama la atención sobre el hecho de que este avance de la vida digital ha elevado, en igual o mayor proporción, los riesgos a los que se exponen las empresas cuando se adentran en este viaje electrónico.



A raíz de la digitalización, el foco en los eventos que vinculan la fuga de información con la vulnerabilidad de las empresas en Internet amplifica las dudas sobre la eficiencia de la infraestructura de protección de datos y las políticas de ciberseguridad. ¿Se ha preguntado alguna vez, por ejemplo, en qué medida su infraestructura de seguridad está preparada para detener las principales ciberamenazas? ¿O cómo es posible saber qué funciona y qué no ante un episodio de riesgo?



Preguntas como estas guiaron el estudio de seguridad global de Cisco 2021. En lugar de señalar las tendencias de las amenazas, el estudio aporta información de 4800 profesionales de 25 países para ayudar a decidir en qué situaciones centrar los esfuerzos. La investigación señala las prácticas que promueven una mayor seguridad para que los profesionales puedan mejorar la gestión de riesgos, habilitar negocios y operar de manera eficiente.



Se preguntó a los encuestados sobre el nivel de éxito de su empresa en 11 resultados de seguridad de alto nivel, divididos en tres objetivos principales: viabilidad comercial, gestión de riesgos y operación eficiente.



Uno de los resultados de este estudio arroja luz sobre las empresas de servicios financieros. El sector, que destaca por sus continuas y grandes inversiones en tecnología y por lo que atrae en ciberdelito, también se encuentra entre los que más invierten en ciberseguridad y es el que más valor extrae de esta práctica.



Este destaque es particularmente interesante porque el sector de servicios financieros está sujeto a estrictas reglas regulatorias y, a pesar de registrar fallas, sobresale en varios rubros en comparación con otras industrias. En el aspecto regulatorio, por ejemplo, el 54,7% de los profesionales del sector de servicios financieros dice estar cumpliendo con los estándares de cumplimiento; y 52,5%, que se están ganando la confianza de los ejecutivos en el programa de seguridad. En comparación, la tasa de éxito promedio general del programa de seguridad en todas las empresas y sectores es del 42%.



Como en el estudio principal, los resultados generalmente muestran niveles más altos de éxito para el tema “Gestión de riesgos”, no tan altos para “Eficiencia operativa” y varían para “Viabilidad comercial”. Sin embargo, las similitudes terminan aquí en la comparación entre el sector de servicios financieros y el resto, ya que los programas de seguridad en el sector de servicios financieros reportan tasas de éxito notablemente más altas en todos los resultados.



Con una alta tasa de digitalización, alto riesgo y alto volumen de transacciones, no hay alternativa al sector de servicios financieros que aportar recursos financieros y esfuerzos operativos al combo que aglutina herramientas, políticas de ciberseguridad y monitoreo. El estudio patrocinado por Cisco acerca, en detalle, las lecciones de este sector a otros segmentos y así contribuye a la reducción de riesgos en el viaje empresarial digital.