Los HUAWEI FreeBuds Studio llegan a Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net



Los HUAWEI FreeBuds Studio le apuestan a todo el segmento de productos de audio.



Los HUAWEI FreeBuds Studio incorporan un balance ideal entre forma, función y comodidad. En cuanto al balance en el diseño, Huawei se inspiró en la geometría. Con presencia en todos los elementos de la sociedad, incluyendo el arte, la arquitectura, el diseño de modas y las tecnologías de consumo, la estética basada en geometría forma la base de la filosofía de diseño de estos audífonos.



El diseño entero de las copas se compone de círculos y líneas sencillas, eliminando formas y estructuras complejas, logrando que este diseño minimalista tenga un look único. El botón de encendido, la luz indicadora y el puerto de carga han sido diseñados de forma limpia y simple, alineados en fila para brindar satisfacción visual.



Inspirados en el gramófono



El diseño de los HUAWEI FreeBuds Studio ha sido inspirado en el clásico gramófono. Con líneas y elementos simples, estos audífonos ilustran una elegancia sin esfuerzo y les permiten a los usuarios combinarlos perfectamente con sus atuendos diarios.



En épocas pasadas, el brazo y la tornamesa del gramófono funcionaron en conjunto para reproducir increíbles piezas musicales, y ahora los HUAWEI FreeBuds Studio repiten la historia para los consumidores modernos. La parte externa de los audífonos está cubierta por una coraza con un acabado metálico mate el cual brinda un look más definido.



A diferencia de otros productos con brazos planos, los brazos de acero inoxidable con un diámetro de 7mm son robustos y elegantes.



Diseñados para la comodidad



Al crear los HUAWEI FreeBuds Studio, los diseñadores de producto necesitaban asegurarse que este dispositivo sea capaz de ajustarse a distintas formas de cabezas, tomando en cuenta además la sensación de comodidad que deben brindar al utilizarlos durante varias horas.



Después de miles de pruebas de presión y al experimentar con varios rangos de materiales para las copas de los oídos, banda superior y soportes para la cabeza, los HUAWEI FreeBuds Studio incorporaron al final una copa para los oídos capaz de liberar presión. La capa externa de las almohadillas para los oídos está compuesta de cuero proteínico sintético, el cual es muy suave, amigable con la piel y permite respirar, aún en periodos de uso prolongado.



Los brazos de los HUAWEI FreeBuds Studio están hechos de acero inoxidable perfectamente moldeado, logrando un producto más ligero y resistente a la corrosión. La parte superior de la banda emplea el mismo tipo de cuero vegano utilizado en otros dispositivos premium, haciendo a estos audífonos más durables.



Los HUAWEI FreeBuds Studio estarán disponibles en dos colores: negro y dorado, para brindarles a los usuarios la opción entre un look clásico o si lo prefieren uno más elegante. Precio de lanzamiento: US$349, incluye una HUAWEI Smart Scale y una HUAWEI Band 4.