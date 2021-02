Honduras digitaliza los documentos de identidad de sus ciudadanos

Por E&N



El Registro Nacional de las Personas (RNP) es la institución encargada de llevar todo el registro civil de los hondureños: la inscripción de nacimiento, de matrimonio, de defunción y demás datos relacionados.



También se encarga del Documento Nacional de Identificación y del Sistema de Identificación Nacional, en el marco de lo cual lanzó el primer documento digital en la historia de Honduras. “Por ejemplo, para sacar tu certificado de nacimiento en Honduras simplemente tienes que escanear desde una app tu documento de identificación actual y con el escaneo, que termina siendo un control de seguridad, obtienes tu certificado digital que después puedes validar mediante un código QR”, explica el líder del proyecto, Rolando Kattan, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas de Honduras.



"Lo ideal es que toda la información pueda ser manejada de forma automática y que el usuario tenga la movilidad del gobierno en sus manos”, aseguró Kattan al explicar por qué el país le está apostando a esta disrupción para adelantar el futuro, modernizarse y generar pasos y peldaños al desarrollo. Su institución proporciona la información para el Censo Nacional Electoral. El manejo de los datos de los más de 9 millones de hondureños implica un reto inmenso para el RNP. Por eso, para el proceso de digitalización del documento de identidad, el RNP sometió a autorización del Congreso Nacional de la República la contratación de una tecnología confiable que permitiera una integralidad.



Dar este paso requirió de un consenso en el Congreso que, además, dejara las bases de la información en una tecnología confiable. Allí Oracle Service Cloud junto a Oracle Database Cloud se convirtieron en la solución adecuada para iniciar desde cero todo este proceso de levantamiento de información que se denominó pre-registro. “El RNP encontró en Oracle Service Cloud una solución totalmente nativa en la nube”, explica el comisionado Rolando Kattan.

Esto permitió la integralidad de las bases de datos para garantizar la seguridad de los datos más confidenciales del país. Además, Oracle trabajó para dar capacitación intensiva a todas las personas de la entidad para que pudieran entender el concepto de seguridad de la solución y se le dieran un manejo a la información con los estándares internacionales.



Quienes intervinieron en el proceso aseguran que, más allá del ISO 27001 exigido, Oracle cumplía con otros estándares internacionales como con el SOAP 1, 2 y 3 y el ISO 27002, lo que permite una integración de los datos en un lenguaje homogéneo con el sistema financiero, contribuyendo a generar riqueza para el RNP con la venta del servicio de convalidación: “es decir que un ciudadano va a una agencia bancaria, pone su huella y nosotros validamos. Por ejemplo, ya hay bancos que están abriendo cuentas bancarias con el reconocimiento facial y validando la biometría a través de la fotografía del ciudadano en el Registro Nacional de las Personas”, explica Kattan.



Para Oracle, hacer parte de este proceso es una experiencia increíble porque “se trata de la construcción de las nuevas sociedades que requieren de mejores soluciones y de reformas que deben partir de la confianza de la sociedad en las instituciones, y la institucionalidad debe representar a sus ciudadanos”, según opina Leandro Ramírez, VP de Oracle para Centroamérica y El Caribe. Además, agrega, “hablamos de lo que hemos denominado en Oracle como el ciudadano 720. Es decir, el 360 del ciudadano que interactúa de manera análoga con las instituciones y el 360 que lo hace a través de su círculo digital. Es decir que hay que integrarlo y darle respuestas efectivas y de manera unificada. Para eso está la tecnología que ha desplegado El RNP de Honduras.



Frente a esto, Kattan dice que “cada ciudadano se convierte en un user y su autenticación la tiene en su Documento Nacional de Identificación con todos sus documentos en un código QR cifrado y su huella”.



Justo otro beneficio clave del desarrollo del modelo de digitalización del documento de identidad en Honduras tiene que ver con la emisión de códigos QR para luchar contra la falsificación y suplantación de identidad. A través de los QR se verifica la originalidad del documento directamente en la base de datos implementada junto con Oracle, no en un documento físico.







Hoy en día el RNP tiene cerca de 75 mil enrolados por día. Para la atención de hondureños durante la pandemia, el RNP y Oracle desarrollaron una herramienta para poder hacer un pre-registro online que validara la información de dos bases de datos: la de identificación y la del Registro Civil. Esta se validaba con la tarjeta de identidad y número de serie para poder garantizar la unicidad del usuario y que solo la persona autorizada pudiera entrar. A través de Oracle Service Cloud se alcanzó a más de 800 mil ciudadanos, así como un estupendo trabajo de campo para captura de fotos, huellas y firmas digitales.







Así avanza la modernización de uno de los sistemas más complejos para un país, el registro de todos sus ciudadanos. Pero es una tarea que para Kattan no tiene vuelta atrás. Dice que una institución del Estado debe tener dos jefes: “el pueblo y el futuro. Si una institución del Estado no trabaja para rendirle cuentas al futuro, esa institución contribuye al subdesarrollo. Mientras una sociedad más se basa en la confianza, es una sociedad más desarrollada”.