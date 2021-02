¿Qué se sabe del auto que trabaja Apple con Kia y saldría al mercado en 2024?

Por Diario Financiero



Apple va a hacer su propio auto y lo hará en alianza con Kia, según informaron medios internacionales. El 17 de febrero se firmaría el acuerdo entre las compañías y en 2024 empezaría la venta de 100.000 unidades al año, de acuerdo con lo informado por Bloomberg, citando a medios coreanos.



El "Apple Car", su nombre no oficial, está cada día más cerca de ser realidad. Se trataría de un auto eléctrico y autónomo y en CNBC aseguran que el vehículo no tendrá un asiento para un conductor y estará enfocado en servicios, más que en el uso personal o familiar. También que se construirá en una fábrica en Georgia, EE.UU.



"Hoy día, aproximadamente un 45% del costo de fabricación de un auto son los componentes electrónicos. Ya no son sólo automóviles. Lo que quiere hacer Apple es meterse en una nueva frontera, un nuevo segmento. Esta alianza va en ese sentido", dice Carlos Hinrichsen, decano de la facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de U. San Sebastián.



"Era lo que tenía que hacer Apple, ya que Google hace rato que está trabajando en un vehículo autónomo, para flotas de traslados en una alianza con Uber. Además, hace unas semanas Microsoft firmó un acuerdo con General Motors", agrega Diana González, periodista especializada en autos.



¿Cómo será el futuro? "Todo lo que va a venir será muy revolucionario. Los autos te van a a mandar y van a ser una solución para evitar accidentes de tránsito. Los autos se van a avisar y conversar entre ellos", agrega González.



Hinrichsen otea los efectos prácticos. "No sé qué va a pasar con las municipalidades cuando no haya licencias de conducir. Cuando los vehículos autónomos se masifiquen, no va a haber test sicotécnico. Aprender a manejar no va a ser una necesidad y como los autos no van a chocar, va a afectar a las aseguradoras", reflexiona.