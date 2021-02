Descubren ataque utilizado para ciberespionaje en comunidades de videojuegos online

Por estrategiaynegocios.net

Este software generalmente es utilizado en videojuegos para dispositivos móviles desde computadoras, lo que hace que este incidente sea algo inusual.



“Se identificaron tres familias de malware diferentes que se distribuían a partir de actualizaciones maliciosas personalizadas a víctimas seleccionadas, sin señales de que se persiga una ganancia financiera, sino a capacidades relacionadas con el monitoreo o vigilancia”, comentó Ignacio Sanmillan, Malware Researcher de ESET. Los investigadores detectaron similitudes entre algunos de los loaders utilizados en esta operación con otros monitoreados en el pasado, como los que descubrieron como parte del compromiso de un sitio web de la oficina presidencial de Myanmar en 2018, y a principios de 2020 en una intrusión que afectó a una Universidad de Hong Kong.



De acuerdo con la telemetría de ESET, los primeros indicadores de compromiso fueron en septiembre de 2020, y la actividad continuó hasta que identificaron la actividad maliciosa de forma explícita el día 25 de enero de 2021, momento en el que se informó del incidente a BigNox. “En comparación con el número total de usuarios activos de NoxPlayer, el número de víctimas es pequeño, lo que demuestra que Operación NightScout es una operación altamente dirigida. No pudimos encontrar correlaciones que sugirieran algún tipo de vínculo entre las víctimas. Sin embargo, según el software comprometido y el malware que exhibe capacidades de vigilancia, puede indicar la intención de recopilar información sobre objetivos involucrados en la comunidad gamer”, agrega el investigador de ESET.



Durante 2020, el equipo de investigación de ESET, informó acerca de varios ataques de cadena de suministro, como el caso de WIZVERA VeraPort, utilizado por sitios web gubernamentales y bancarios en Corea del Sur, Operación StealthyTrident en el que se comprometió el software de chat Able Desktop utilizado por varias agencias gubernamentales de Mongolia, y Operación SignSight, en el que se comprometió la distribución de un software de firma que es distribuido por el gobierno vietnamita.



“Hemos detectado varios ataques de cadena de suministro en el último año, como Operación SignSight o el compromiso de Able Desktop, entre otros. Sin embargo, en el caso de Operación NightScout el compromiso de la cadena de suministro es particularmente interesante debido a los blancos de ataque, ya que rara vez encontramos muchas operaciones de ciberespionaje dirigidas a jugadores de videojuegos en línea”, concluye Ignacio Sanmillan, Malware Researcher de ESET.



Si bien ESET contactó a BigNox al identificar la intrusión, estos en un primer momento negaron haber sido afectados, pero luego de la publicación de la investigación aclararon que la negación inicial del compromiso era un malentendido de su parte. Además, sostienen que tomaron recaudos para mejorar la seguridad de sus usuarios como el usar solo HTTPS para el envío de actualizaciones de software, la implementación de la verificación de la integridad de los archivos mediante hash MD5 y la comprobación de firmas de archivos, y la adopción de medidas adicionales, especialmente el cifrado de datos sensibles. Vale aclarar que ESET no asume ningún tipo de responsabilidad por la precisión de la información proporcionada por BigNox.



ESET destaca algunos puntos clave para identificar si algún usuario fue comprometido por este ataque:



¿A quién afecta?: Usuarios de NoxPlayer.

¿Cómo determinar si se recibió una actualización maliciosa o no?: Verificar si algún proceso en curso tiene una conexión de red activa con servidores de C&C conocidos activos, o revisar si alguno de los malware basados en los nombres de archivo proporcionados en el reporte está instalado sin la firma digital por parte de BigNox.

¿Cómo estar protegido?:

En caso de intrusión – Realizar instalación estándar desde un medio limpio.

Para usuarios que no han sido comprometidos: No descargar ninguna actualización hasta que BigNox notifique que ha mitigado la amenaza.