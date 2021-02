Spotify alcanza los 345 millones de usuarios en todo el mundo

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

La aplicación de música por streaming Spotify, anunció recientemente que cuenta con 155 millones de suscriptores Premium y 345 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con su último informe de ganancias publicado el día de hoy.

Spotify en crecimiento

Dichas cantidades representan un aumento anual del 24% y del 27% respectivamente. Asimismo, el mayor aumento de Spotify fue en los usuarios activos mensuales con publicidad, que aumentaron un 30% a 199 millones.

De igual forma, la aplicación de música señaló que el trimestre pasado, logró alcanzar 144 millones de suscriptores y 320 millones de usuarios activos mensuales.

A pesar de crecimiento, bajan ingresos

No obstante, a pesar del crecimiento de usuarios, el diario The Wall Street Journal señaló que los ingresos medios por usuario cayeron un 8%, aproximadamente 5.13 dólares, en comparación con el año pasado.

Esta baja de valor se debe principalmente a los planes con descuento que utiliza la compañía para atraer nuevos suscriptores y los precios más bajos que cobra en mercados como Rusia e India.

Sin embargo, las entradas por publicidad aumentaron y representaron el 13% de los ingresos a pesar de que históricamente aportaron menos del 10%.

En general, Spotify aún tuvo una pérdida aproximada de 150.416.250 dólares, pero eso es menos que la pérdida de 251.517.915 dólares que tuvo el año anterior. Es raro que Spotify obtenga ganancias ya que la compañía aún continúa invirtiendo en su crecimiento, indicó el The Wall Street Journal.

Spotify apuesta por los podcast

Este anuncio de ganancias se produjo en un momento en el que Spotify continúa haciendo grandes inversiones fuera de la música, la fortaleza tradicional del servicio.

Recientemente se movió hacia los audiolibros, ofreciendo grabaciones de celebridades que leían libros de dominio público como Frankenstein y Narrative of the Life of Frederick Douglass, un esclavo estadounidense.

Cabe señalar también, que Spotify se encuentra invirtiendo sus esfuerzos en los podcasts. Este trimestre, la compañía continuó firmando nombres importantes para este negocio como el Príncipe Harry y Meghan Markle y Ava Duvernay.

Asimismo, ofrece más de 2.2 millones de podcasts a través de su servicio, y el consumo de podcasts aumentó casi un 100% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según Spotify, el 25% de sus usuarios interactuaron con el contenido del podcast durante el trimestre.

Spotify argumentó que su inversión en podcasts en particular aumenta el uso, la participación y la retención de clientes, y presenta una oportunidad para que disminuya su dependencia de las licencias de música de los sellos discográficos.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la inversión en podcasts aún no ha dado sus frutos de manera significativa, de acuerdo con el portal web CBNC.

De acuerdo con los analistas de Citi, “hasta la fecha, no hemos visto una inflexión positiva material en las descargas de aplicaciones o suscripciones Premium" como resultado de las inversiones en podcasts de Spotify.

El año pasado, los informes indicaron que Spotify estaba explorando la posibilidad de un servicio de podcast por suscripción, abriendo otra fuente de ingresos.

Cabe señalar que, este informe de ganancias no será el último anuncio importante que realizará Spotify. Ayer, la compañía adelantó un evento “Stream On” que tendrá lugar el 22 de febrero.

La compañía señaló que utilizará el evento “para compartir lo último sobre el estado de la transmisión de audio global y hacia dónde se dirige en el futuro”.