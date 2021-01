JUAN CARLOS PEÑA, E&N

Después de que WhatsApp diera a conocer sus nuevos términos y condiciones, una gran cantidad de usuarios de la app de mensajería comenzaron a buscar otras opciones de comunicación, debido a que no están de acuerdo con el hecho de que no tengan la libertad de seleccionar si desean aceptarlos o no.

Es así que los usuarios que no acepten los nuevos términos de uso antes del 15 de mayo, no podrán seguir utilizando WhatsApp. Cabe señalar que anteriormente, la fecha límite era el 8 de febrero, pero WhatsApp decidió posponerla con la finalidad de aclarar las dudas de sus usuarios.

Sin embargo, el cambio de aplicación no ha sido del todo completo, ya que hay cosas que los usuarios de WhatsApp puede que extrañen, como los stickers.

Es por ello que en esta ocasión te contamos cómo puedes mudar tus stickers de WhatsApp a Telegram.

Cómo pasar tus stickers de WhatsApp a Telegram

Antes que nada, la recomendación es realizar una copia de seguridad de tus chats. Para ello solo dirígete a los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la app / ajustes / chats / copia de seguridad / guardar.

Posteriormente, utiliza un navegador de archivos (por lo general los teléfonos incluyen uno o puedes descargarlo de la Google Play) y dirígete a tu almacenamiento interno, selecciona la carpeta de WhatsApp y después da clic en la que dice “Media”. Dentro de este archivo verás la carpeta “WhatsApp Stickers”.

Si abres dicha carpeta, verás todos los stickers que has utilizado y guardado en la app. Ahora bien, deberás regresar a la pantalla anterior, en la que se encuentran todas las carpetas de WhatsApp, incluida “WhatsApp Stickers”.

Selecciona la carpeta y dependiendo de la aplicación que tengas para navegar en tus archivos, deberás buscar el menú que diga “copiar” y seleccionarlo.

Posteriormente, regresa a tu almacenamiento interno y crear una nueva carpeta.

En la nueva carpeta, pega la carpeta “WhatsApp Stickers” para pasar todos tus stickers de WhatsApp.

Una vez hecho eso, selecciona todos los stickers que quieras migrar a Telegram y cambia su nombre y la extensión a PNG.

Pasa tus stickers a Telegram

Acto seguido, abre la app de Telegram, selecciona la lupa ubicada en la parte superior derecha, escribe “stickers” y elige la primera opción que cuenta con una palomita azul de verificación y dice bot.

Posteriormente, da clic en iniciar o reiniciar, en caso de que ya lo hayas utilizado antes.

Selecciona la opción newpack que aparecerá en pantalla. Después de ello, te indicará una serie de instrucciones a realizar.

Dentro de la app, deberás buscar la carpeta de almacenamiento interno y encontrar la carpeta en la que dejaste los stickers a los que les cambiaste el nombre y la extensión. Elige tus stickers y selecciona enviar.

Sigue los pasos que te aparecerán y presiona “publish”. Después, da clic a “skip”.

Acto seguido se te pedirá que des un nombre a tu nuevo pack de stickers, selecciona uno, si este ya se encuentra ocupado, te seguirá pidiendo uno hasta encontrar uno disponible.

Después de que se hayan terminado las instrucciones, Telegram te dará un enlace, dale clic y listo, ya podrás utilizar tus stickers de WhatsApp en Telegram.

