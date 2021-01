El astro profesional de videojuegos 'ZooMaa' se retira por lesión con 25 años

Por AFP



Paparatto, un italoestadounidense conocido en el universo "gamer" como 'ZooMaa', indicó en un comunicado en su cuenta de Twitter que la reaparición de la lesión en su mano lo hacía tomar la decisión de dejar atrás los videojuegos tras haber jugado al "Call of Duty" profesionalmente durante ocho años.



"Me rompe el corazón alejarme de un juego en el que puse mi corazón y mi alma cada día durante ocho años", dijo, para luego agradecer a los fanáticos por su "confianza y apoyo".



Paparatto explicó que había vuelto a manifestarse una lesión previa en la mano que ya había tratado con cirugía, lo cual hacía "realmente difícil" para él seguir compitiendo "contra algunos de los mejores jugadores del mundo".



"No me arrepiento de nada y estoy agradecido de haber tenido una larga carrera como jugador logrando llevar a tan alto nivel lo que amo hacer", agregó.



Sus compañeros de los New York Subliners, uno de los mejores equipos de deportes electrónicos (e-sports) de la Call of Duty League (CDL) del mundo, y otros jugadores importantes expresaron su tristeza por el retiro prematuro de Paparatto.



"Te echaré de menos, hermano. En serio, uno de mis mejores amigos en toda la escena", sostuvo en Twitter el tres veces campeón mundial James 'Clayster' Eubanks.



"Lamento mucho que haya sucedido", escribió de su lado Dillon 'Attach' Price, quien juega para el ROKKR de Minnesota. "Ha sido un honor formar equipo contigo y construir tantos recuerdos".



De todas formas, Paparatto adelantó que aunque ya no juegue profesionalmente, seguirá involucrado con la comunidad de "e-sports".



"No estoy seguro de lo que me depara el futuro y exploraré todas las alternativas, ya que amo demasiado este juego como para alejarme por completo", señaló.