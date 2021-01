CES 2021: Microsoft advierte de ciberataques globales contra sistemas de salud

Por Claudia Contreras, E&N

La conferencia digital reunió el miércoles 13, en línea, a las marcas globales para que compartan ideas y presenten productos que definirán el futuro de la industria tecnológica. Durante estos días, se pudieron ver innovadoras PCs, consolas de videojuegos, tabletas, sistemas como Microsoft Teams Room y otros dispositivos que harán aún más fácil trabajar, aprender, comprar, transmitir, jugar y conectar en cualquier escenario.

Smith habló mucho de la salud digital, de la pandemia provocada por el Covid-19, de los ciberataques a los sistemas públicos de salud. Su conferencia The Promise and Peril of the Digital Age – La Promesa y el Peligro de la Era Digital. En su charla enfatizó la importancia y el crecimiento de la adopción de la tecnología, la evolución que ha tenido la participación de Microsoft dentro del CES, con un foco especial en el uso de la nube.

Recordó cómo Bill Gates fue el orador principal del CES. De cómo el VHS fue un invento innovador en el CES. Hizo pensar en la gran evolución que han tenido las smartTV y la nube. En esta industria, Microsoft ha crecido y mostró el mayor centro de datos de la firma en Quincy, Washington, Estados Unidos. "Es sólo un guiño del tipo de servidores y centros de datos que podemos encontrar en este campus. Hay más de medio millón de este tipo de servidores que pueden almacenar datos que encontrarás en más de 50.000 bibliotecas del Congreso de EE.UU. Eso muestra cómo esa infraestructura se mueve en todo lo que hacemos: la forma que trabajas, la forma en que investigas, todo reside en el enorme poder de las computadoras". Microsoft también tiene un plan para hacer energéticamente sostenible el funcionamiento de este mega centro de datos.

Ciberataques

Gracias al crecimiento la nube de Microsoft, Azure, hay más centros de datos en el mundo.

El ejecutivo se refirió en concreto al incremento de ciberataques en el mundo. Smith que sufrió el proveedor de software SolarWinds y que dejó expuestas a múltiples agencias del gobierno de Estados Unidos y a compañías como Microsoft el pasado diciembre.

Se presume que dichas acciones provienen de los servicios de inteligencia de Rusia y habrían facilitado el acceso a cerca de 250 redes gubernamentales y privadas. Estados Unidos asegura que se trata del ataque cibernético más fuerte del que ha sido objeto en los últimos cinco años. “Los gobiernos se han espiado unos a otros durante siglos. Sería ingenuo pensar o incluso pedirles que se detuvieran. Pero este no fue el caso de una nación que simplemente intenta espiar, fue un asalto global masivo e indiscriminado a la cadena de suministro de tecnología que todos somos responsables de proteger”, afirmó Smith, y añadió que este tipo de actos representan “un peligro que el mundo no se puede permitir”.



El presidente de Microsoft fue enfático en subrayar en que hay que proteger la ciberseguridad, porque afecta al planeta. En ese sentido, pidió a la industria tecnológica que se una para demandar cero tolerancia contra este tipo de actos, pues “si no usamos nuestra voz para exigirles que mantengan un estándar más alto, ¿quién lo hará?”.



Smith criticó los ciberataques contra hospitales, contra el sector público, la Organización Mundial de la Salud y la primera línea de respuesta, que tildó de inaceptables en todo momento, pero especialmente durante una pandemia.

Recordó cómo la Comisión del 9/11 señaló la importancia de compartir datos para garantizar la seguridad nacional. "La mejor forma de tener una Comisión 9/11 es antes del próximo 9/11. Aprendamos del pasado. Imaginémonos un futuro mira al futuro de forma colectiva".

Humanidad en control de la Inteligencia Artificial y no al revés

“Es claro que la única forma de proteger el futuro es comprender las amenazas del presente, y eso requiere que compartamos datos de nuevas formas”, señaló. También habló de cómo el avance de la inteligencia artificial impulsa a pensar de las capacidades de control de los seres humanos y las de las máquinas.



“Mientras pensamos en la década que viene, en la Inteligencia Artificial y en todas sus promesas, tenemos que pensar también en las nuevas barreras de seguridad que tenemos que crear para que la humanidad mantenga el control de la tecnología”, dijo.



Reconoció que la innovación abre nuevas oportunidades de desarrollo para los años venideros. Hoy ya existe el reconocimiento facial para abrir un teléfono, pero advirtió que la ciencia puede usarse en contra de los derechos fundamentales de toda persona. Subrayó una vez más que la humanidad no puede perder el control sobre las armas de guerra (...) "sobre las computadoras que creemos".

Concluyó con un fragmento del discurso del expresidente de EE.UU. John F. Kennedy en 1962 sobre el hombre en la luna: “la ciencia espacial, como la ciencia nuclear y toda la tecnología, no tiene conciencia propia. Que se convierta en una fuerza para bien o para mal depende del hombre”. "La gente sí tiene conciencia. Debemos ejercitar mejor nuestra conciencia (...) nosotros decidiremos si la tecnología es usada para bien o para enfermarnos".