CES 2021: Serie TCL 20 Pro con capacidades múltiples de 5G

Por estrategiaynegocios.net

La Serie 20 de los smartphones incluye diseños inspirados en la naturaleza, con desempeño y accesibilidad excepcionales, ofreciendo actualizaciones ofreciendo actualizaciones sobre la Serie 10 presentada el año pasado para satisfacer las necesidades del consumidor actual, incluyendo dos modelos con capacidad 5G, imágenes mejoradas, y un sólido rendimiento y duración de la batería. La línea de dispositivos móviles de este año incluye el TCL 20 Pro 5G, el primer teléfono inteligente con capacidad 5G de la compañía.

“Después del exitoso lanzamiento de la marca TCL Mobile, 2021 será un año muy importante para nuestro negocio a medida que aprovechamos el impulso establecido el año pasado, y continuamos creciendo como una de las marcas globales de electrónica de consumo más grandes del mundo”, dijo Aaron Zhang, director ejecutivo de TCL Communication. "Este año, nuestros dispositivos móviles de la marca TCL destacan con un enfoque mayor en el fortalecimiento de nuestro ecosistema TCL, al hacer que la conectividad 5G sea más asequible y accesible para personas de todo el mundo, sin comprometer las características premium y el diseño asociados con TCL".

La Serie 20 presenta las últimas pantallas fabricadas por TCL y la próxima generación de NXTVISION, la tecnología de cámara y optimización de pantalla avanzada patentada por TCL. NXTVISION 2.0 ofrece a los usuarios mejoras en la experiencia de visualización de video e imágenes (misma que debutó el año pasado con la Serie TCL 10), incluida la conversión mejorada de SDR a HDR, calibración de color mejorada y más funciones de seguridad ocular.

Los dispositivos seleccionados de la Serie 20 también incluirán un motor de pantalla dedicado de próxima generación combinado con software de inteligencia artificial para habilitar funciones de pantalla adaptables, menos toques falsos y la nueva tecnología de mejora visual de inteligencia artificial de TCL. La tecnología de mejora visual de AI es un algoritmo que detecta de forma inteligente la iluminación de su entorno y distingue entre diferentes elementos visuales para mejorar automáticamente el brillo, la precisión del color, la claridad y el contraste.

Los tres nuevos equipos de la Serie 20 de TCL presentados durante CES 2021 fueron:

TCL 20 Pro 5G: Potente rendimiento 5G e impresionantes efectos visuales

El TCL 20 Pro 5G, con pantalla FHD + Dotch de 6.67 pulgadas más grande, está diseñado para aquellos que buscan un potente rendimiento 5G junto con una pantalla mejorada y una experiencia de transmisión de video. Equipado con la tecnología NXTVISION, el TCL 20 5G admite la reproducción de video HDR10 para la transmisión de series de TV, documentales y películas en Netflix, brindando a los usuarios la capacidad de ver videos como sus creadores pretendían. NXTVISION también cuenta con una herramienta de conversión de SDR a HDR en tiempo real para una experiencia visual excepcional, así como un modo exclusivo de calibración de pantalla pieza por pieza que mejora aún más la precisión del color de la pantalla.

Las capacidades 5G del smartphone están impulsadas por un chipset Snapdragon™ 750G 5G. Estas tecnologías están diseñadas para ofrecer una experiencia de usuario perfecta sin importar las aplicaciones, juegos o servicios se utilicen. La administración de energía del TCL 20 Pro 5G está optimizada por la tecnología Smart 5G, que cambia automáticamente entre las bandas 4G y 5G, según el uso de datos, para aprovechar aún más la batería incorporada de 4500 mAh.

Para aquellos que buscan capturar fotos y videos impresionantes, el TCL 20 Pro 5G cuenta también con una configuración de cámara cuádruple impulsada por AI con tecnologías que mejoran el enfoque automático y la estabilización de la imagen de video, junto con tomas de alta resolución con poca luz. La cámara trasera principal de 48 megapíxeles toma imágenes detalladas y utiliza el enfoque automático PDAF para tomar fotografías nítidas y confiables en todo momento.

TCL 20 SE: rendimiento multimedia maximizado con NXTVISION

El nuevo y asequible TCL 20 SE tiene todas las características asociadas con un teléfono inteligente avanzado, junto con un sistema de entretenimiento de video superior para aquellos que buscan llevar sus experiencias de audio y video sobre la marcha.

El impresionante rendimiento de video se ofrece a través de una pantalla de corte en V de 6,82 pulgadas, con una relación de pantalla a cuerpo del 90%, para una experiencia de visualización maximizada junto con una relación de pantalla de 20.5: 9 que proporciona un rendimiento de visualización amplio, similar al cine, en una forma delgada. Para aprovechar aún más la gran pantalla, el TCL 20 SE también cuenta con una ventana flotante inteligente, que permite a los usuarios navegar por la web o responder mensajes mientras se miran videos; la función se activa deslizando el dedo hacia la esquina derecha o izquierda, y puede ajustarse en tamaño o moverse a cualquier lugar de la pantalla.

Al igual que el TCL 20 Pro 5G, el TCL 20 SE también proporciona una excelente reproducción de video a través de la tecnología SDR a HDR. Y gracias a la tecnología NXTVISION, el color, el contraste y la claridad se mejoran mientras se disfrutan dos videos en tiempo real. El diseño de dos altavoces del teléfono inteligente también mejora la experiencia de audio (no se bloquean los altavoces cuando el usuario sostiene el dispositivo en la mano), y también es compatible con la certificación de audio de alta resolución. Para potenciar todas estas funciones, el TCL 20 SE tiene un chipset Qualcomm Octa-Core y una batería de 5,000 mAh. También cuenta con capacidad de carga inversa On-The-Go, lo que hace posible recargar la batería del dispositivo de un amigo o un dispositivo más pequeño.

Si bien el entretenimiento de video maximizado y la potencia son los cimientos del TCL 20 SE, la cámara trasera cuádruple del dispositivo viene con funciones de mejora de cielo y retrato en color impulsadas por AI, diseñadas para detectar automáticamente a los sujetos capturados y ajustar el fondo para disparos más hermosos.

TCL 20E: teléfono asequible con una gran funcionalidad de cámara y pantalla

Construido con un énfasis en ofrecer una experiencia visual y de cámara a un gran precio, el TCL 20E incluye tres potentes cámaras en la parte posterior, incluida una cámara principal de 13 MP con AI, una lente de profundidad de 2 MP y una lente macro de 2 MP. La lente macro ayuda a los usuarios a tomar delicadas fotografías de primeros planos sin equipos costosos, mientras que la cámara principal de 13MP funciona con un sistema de enfoque rápido PDAF, lo que permite a los usuarios tomar fotos y retratos fluidos de alta resolución. Adicional a las cámaras traseras, la lente frontal habilitada para HDR captura hermosas imágenes sin verse comprometidas por las sombras o la luz brillante.

El TCL 20E cuenta con una pantalla Vast Display 20: 9 HD + de 6.52 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 88.5%. Para brindar una experiencia de usuario perfecta, el área de operación de la pantalla se puede ajustar a un cierto tamaño a través del modo de una mano. El TCL 20E también es compatible con diversas necesidades y estilos de vida: el modo de pantalla dividida permite a los usuarios disfrutar de la transmisión, el correo electrónico, la mensajería y el chat simultáneamente.

La AI facilita aún más la fotografía con el TCL 20E. Con algoritmos de inteligencia artificial, la cámara ajusta automáticamente su configuración al tomar fotos, sugiere filtros en tiempo real y está equipada con una función de seguimiento facial para ayudar a los usuarios a capturar el retrato perfecto gracias al aprendizaje profundo de inteligencia artificial. Además, Best Shot recomienda el marco ideal de un grupo de fotos en ráfaga.

Con un procesador Octa-Core de bajo consumo, el TCL 20E cuenta con una batería de gran capacidad de 4000 mAh y un Smart Manager que mejora el rendimiento y la eficiencia del dispositivo a través de optimizaciones durante todo el día.

La Serie TCL 20 también se expandirá con al menos tres modelos adicionales, incluido un teléfono inteligente 5G adicional. Reforzando el ecosistema de integración vertical de TCL, los nuevos dispositivos incluirán pantallas construidas por TCL, experiencias visuales NXTVISION y un rendimiento y una calidad de imagen mejorados.

TCL Communication también anunció nuevos modelos que amplían su portafolio de productos Alcatel, con el lanzamiento del Alcatel 1L y la tableta Alcatel 1T 7 WIFI para familias. El nuevo smartphone ayuda a los consumidores a capturar cada momento memorable de la vida con facilidad. La última tableta es una herramienta útil para impulsar la vida cotidiana de padres e hijos en la actualidad.

Alcatel 1L: teléfono sólido para todos los días con un rendimiento confiable

El nuevo Alcatel 1L ofrece una experiencia móvil confiable a un precio accesible, con una pantalla Vast Display de 6.1 pulgadas 19.5: 9 HD + con Mini-Notch que brinda colores e imágenes vívidos. Para aliviar la fatiga ocular, Alcatel 1L también incluye un modo Eye Comfort que ajusta la pantalla para mostrar colores más cálidos. Combinado con su proporción de 86% de pantalla a cuerpo, Alcatel 1L brinda claridad cinematográfica al alcance de los dedos de los usuarios.

Junto con una batería de gran capacidad de 3000 mAh y un Smart Manager que optimiza de manera inteligente la energía y la eficiencia energética, Alcatel 1L es perfecto para las personas que siempre están en movimiento. Con un competente procesador multinúcleo y tres opciones de almacenamiento: 1GB de RAM + 32GB ROM con Single cam; 2GB de RAM + 32GB ROM con single CAM y 2GB de RAM + 32GB ROM con dual, el Alcatel 1L ofrece una experiencia de teléfono inteligente fluida y perfecta y potencia la productividad durante todo el día.

La variante Alcatel 1L Plus tiene una cámara dual que ofrece una cámara principal de 13MP con tecnología de AI y una lente macro de 2MP para ayudar a los usuarios a capturar imágenes y videos dinámicos. Los detalles de los retratos se mejoran aún más con la función de seguimiento de rostros de la cámara, que detecta automáticamente los rostros y brinda a los usuarios un control total sobre la composición de las fotos. Además de las cámaras traseras, la lente frontal de 5MP habilitada para HDR produce fotografías vibrantes y de alta resolución para que los consumidores puedan tomar la selfie perfecta.

Alcatel 1T 7 WIFI: tableta inteligente de alto rendimiento diseñada para familias

La nueva tableta Alcatel 1T 7 es una tableta asequible para todas las familias, diseñada para usuarios de todas las edades. Operando en Android 10 (edición Go), Alcatel 1T 7 es una tableta WiFi que se alimenta de manera eficiente para ahorrar más datos. La nueva tableta también es compatible con aplicaciones de asistente personal como Assistant Go y Google Go. Con una simple pregunta o comando, los usuarios recibirán asistencia de manos libres.

Alcatel 1T 7 viene con un Modo Niños mejorado que incluye una interfaz de usuario amigable para los niños, nuevas funciones dedicadas a la protección ocular y un sistema de contenido educativo STEAM + actualizado. También hay una serie de herramientas de aprendizaje disponibles para brindarles a los niños una experiencia educativa de primera clase.