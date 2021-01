CES 2021: Así es la versión de hogar inteligente de LG

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net



"La vida cambió de tantas formas inesperadas (...) Perseveramos, continuamos moviéndonos hacia adelante, preocupándonos los unos por otros... la humanidad no ha cambiado. Nuestro deseo de liderar una mejorar vida es más fuerte que las fuerzas a nuestro alrededor", inició Brian Kwon, CEO de LG Electronics, con la segunda sesión del primer día del Consumer Electronic Show, la feria de tecnología de consumo más grande del mundo. "La vida está encendida porque la vida es buena", continuó.



En la era Covid-19, LG se centró en el hogar como el centro de trabajo, aprendizaje, entretenimiento, lugar de compras. Se trata de explorar posibilidades desde casa para mantener la seguridad de usuarios, para transformar su experiencia de entretenimiento. La firma coreana se preguntó: ¿Cómo cambió la forma de vivir en casa? La coreana ve múltiples espacios en un solo lugar. El nuevo hogar conectado es parte de una gran exhibición virtual que la firma coreana lanzó este lunes. Dividió cuatro espacios: Life in ON TV, Virtual Experience, LG SIGNATURE en Vegas y Life’s Good Studio.



Cuidado del aire



Se trata de un robot que vigila la contaminación del aire, alergenos. La línea LG Puri Care vendrá para hogar, para oficinas, o incluso para llevar en una bolsa. LG incluso lanzó su línea de mascarillas que purifican el aire que usted respira.







El evento de prensa CES de LG mostró cómo las aspiradoras inalámbricas LG Cord Zero de este año son capaces de limpiar 99,99% de polvo y suciedad.

La refrigeradora inteligente

El diseño InstaView se hae más grande. El panel transparente se hace más grande y un 23% más ancha que la de 2020. Si da dos golpes a la pantalla, verá lo que hay adentro de ella. El interior se ilumina para encontrar rápido qué hay dentro de la refrigeradora.

La tecnología UVNano permite que la refrigeradora se limpie de forma automática.

Influencer digital y teléfono enrollable

Reah Keem, un compositor y DJ virtual creado por LG con apariencia de humano a través de la tecnología de aprendizaje profundo, presentó a UV C-Robot, la aspiradora robot para negocios. La aspiradora lee el contexto donde está y es controlada desde un smartphone o tablet. Reah aprovechó su tiempo de atención bajo los reflectores para presentar el nuevo robot LG CLOi, que utiliza luz ultravioleta C (UV-C) para limpiar áreas de alto contacto y mucho tráfico, como habitaciones de hotel y restaurantes.

Keem también presentó la nueva versión de gram, la ultraligera de LG que aumentó su pantalla, con pantalla 2560 x 1600 de resolución.

Teléfono enrollable

LG dio un vistazo al proyecto de teléfono enrollable de LG. Como segundo dispositivo del Proyecto Explorer de la marca, este dispositivo enrollable es una mirada “exploratoria” hacia lo que puede traer el futuro de los teléfonos inteligentes.

LG OLED TV

Este año, la nueva serie G1 de LG cuenta con OLED evo, que ofrece una mejor luminosidad para un mayor brillo e imágenes impactantes con una claridad. Es más delgado,



La serie LG C1 cuenta con una amplia gama de opciones de tamaño, desde la versión de 48 pulgadas preferida por los jugadores ávidos hasta el nuevo modelo de 83 pulgadas que hará que todos los vecinos se inviten a la noche de cine. Además, el nuevo Gallery Stand 2 es una alternativa atractiva al elegante soporte Gallery Design a ras de la pared, para aquellos que desean más flexibilidad en la planificación de interiores.

El último procesador inteligente de LG, el α (Alpha) 9 Gen 4 AI, renueva el rendimiento de las últimas series de televisores LG Z1, G1 y C1. El procesador cuenta con AI Picture Pro, que reconoce objetos en pantalla como caras y cuerpos. El procesador α9 Gen 4 optimiza más la calidad de la imagen, la cantidad de luz en las escenas y las condiciones ambientales en varios entornos de visualización.



El procesador mejora el sonido gracias AI Sound Pro de LG. Mezcla sonido envolvente virtual 5.1.2 brinda una experiencia de audio increíblemente envolvente a través de los parlantes incorporados del televisor. El control remoto también tendrá botón Google Assistant y botón Alexa. El control remoto también le ayuda a proyectar a través de NFC.