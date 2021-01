CES 2021: HP presenta PCs para crear y colaborar con IA, iluminación de pantalla para selfie

Por estrategiaynegocios.net



Con la mitad de la fuerza laboral trabajando todavía a distancia debido a la pandemia por COVID-19, los nuevos casos de uso para la PC están emergiendo tanto para los usuarios como los empleados que aún permanecen en casa. Desde el inicio del COVID, el tiempo de uso de las computadoras personales se ha incrementado 7 horas por semana. En algunos casos, esto ha resultado en un aumento de la creatividad diaria –con la fotografía, la creación de historias o artículos, y las transmisiones en vivo, como las tres actividades principales entre los usuarios. Pero trabajar y estar en casa no siempre es fácil, ya que solo un 30% de las personas disponen de un espacio donde pueden cerrar la puerta. No obstante, el 72% de los trabajadores especializados en algún área del conocimiento quiere que se avance en un modelo híbrido de oficina remota y el 48% de la Generación Z está considerando una expansión de su negocio independiente en el futuro, demandando soluciones con una colaboración mejorada, y características de micromovilidad.



“Si bien es cierto que la PC es más esencial que nunca, lo más importante de todo son las personas. Nuestra máquina de innovación sigue basándose en los conocimientos profundos de los usuarios que ayudan a que las personas estén conectadas, involucradas y contribuyendo en este nuevo mundo,” comentó Alex Cho, presidente de Sistemas Personales de HP Inc. “Buscamos más allá del dispositivo que la gente usa, para mejorar su experiencia –desde el software que proporciona un control de iluminación para las videollamadas y los periféricos que permiten una experiencia más personalizada, hasta la forma en que los servicios pueden facilitar la supervisión y la gestión de una gran cantidad de dispositivos.”



Las nuevas HP Dragonfly G2 y HP Dragonfly Max cuentan con capacidad de colaboración superior.

La HP Elite Dragonfly G2 le da a las personas la libertad para moverse por toda la casa y la oficina, ya que es la convertible empresarial más compacta y ligera del mundo con un peso inicial de menos de 1 kg. También es parte del portafolio de PCs más sostenible de mundo con acabados impresionantes y acentos que incorporan materiales reciclados, incluidos los plásticos rescatados del océano. El dispositivo ofrece un poder increíble a través de los procesadores Intel® Core™ de 11ª generación y los nuevos gráficos integrados Intel®, que permiten a los usuarios mantenerse conectados a través de la increíblemente rápida 5G, o la conectividad 4G LTE de clase gigabit con Tile™ ahora integrada. El impresionante armazón de Dragonfly Blue es un convertible 2 en 1 con un diseño fácil de limpiar. Las nuevas características mejoradas incluyen un sonido cristalino con Audio by Bang & Olufsen, ahora habilitado con IA que maximiza la experiencia de audio para el habla, la música y las películas. La nueva tecnología para la detección de intrusiones HP Tamper Lock, bloquea la PC si se ha abierto físicamente o ha sido comprometida, y avisa al usuario.



La HP Elite Dragonfly Max lleva a la Elite Dragonfly G2 más allá de las expectativas para ofrecer la capacidad de colaboración más avanzada del mundo en una convertible empresarial. Disponible en color Sparkling Black o Dragonfly Blue, la Elite Dragonfly Max brinda una experiencia de colaboración clara, nítida y cómoda, con características mejoradas que incluyen: cuatro micrófonos de amplio rango con optimización de audio impulsada con IA, una cámara IR de 5 MP para una alta calidad en videoconferencias, y una pantalla HP Eye Ease con tecnología de luz azul y certificación Eyesafe® para trabajar, navegar o chatear sin abrumar los ojos.



Los HP Elite Wireless Earbuds son los audífonos inalámbricos más avanzados del mundo para la colaboración. Con afinación de audio personalizada, cancelación de ruido ajustable y configuración predeterminada para situaciones de audio. Fluye a través del día con audífonos que cambian sin problemas de una conferencia en una PC a escuchar música en el teléfono, mediante una sencilla aplicación de Windows® 10, iOS, o Android. Los Elite Wireless Earbuds se ofrecerán como una opción en paquete con la Elite Dragonfly Max, o estarán disponibles por separado para su compra.



La máxima fluidez para una movilidad y productividad ilimitadas



La HP Elite Folio eleva la productividad sin límites con la plataforma de cómputo Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen 2 5G que ofrece velocidades de conexión multigigabit con conectividad 5G opcional, Wi-Fi 6, y hasta 24.5 horas de reproducción de video local. Con un factor de forma “pull-forward” que presenta un diseño de una sola pieza de magnesio flexible, la Elite Folio combina lo que la gente ama de su teléfono, tableta y PC, e integra todo en un solo dispositivo. Levántate y muévete sin perder el ritmo, con una cámara web que tiene un campo de visión de 76 grados, un micrófono dual y bocinas de alta definición con Audio by Bang & Olufsen. La pantalla de 13.5 pulgadas en diagonal presenta el panel de privacidad HP Sure View Reflect de manera opcional, y una webcam HD con un apagador de privacidad integrado para una seguridad mejorada. Del trabajo a la casa, la Elite Folio se puede adaptar a cualquier entorno con un diseño sin ventilador, y un teclado silencioso. El dispositivo también incluye un lápiz digital HP Elite Slim Active Pen siempre listo, con una base de carga y almacenamiento integrada para un acceso rápido.



Ligera, elegante y poderosa



La HP EliteBook 840 G8 Aero brinda a las personas la libertad de moverse y cumplir con las exigencias de las tareas múltiples en varios lugares durante su día de trabajo. Con un peso inicial de menos de 1.13 kg, este poderoso dispositivo está equipado con procesadores Intel® Core™ de 11ª generación, capacidades Tile™ integradas, Wi-Fi 6,, y opciones de conectividad 5G LTE que se ofrecen por separado. Las personas pueden trabajar juntas, incluso cuando están separadas, con la cámara HD de 720p integrada, un tercer micrófono orientado al mundo, bocinas para proyectar el sonido desde arriba, y audio con base en IA. Como integrante de las PCs más seguras y manejables del mundo, el dispositivo cuenta con una variedad de características de seguridad HP para mantener seguros los datos sensibles, como una Cámara de Privacidad HP, y HP Sure View Reflect opcional para protegerse en contra del hackeo visual. El diseño presenta un nuevo armazón de magnesio que contiene el 90% de materiales reciclados, y el 100% del embalaje se obtiene de manera sostenible para reducir el impacto al medio ambiente.