Facebook eliminó el botón de 'Me gusta' de sus páginas públicas rediseñadas

Por Reuters



Facebook Inc eliminó el botón "Me gusta" de sus páginas públicas rediseñadas que utilizan artistas, figuras públicas y marcas, dijo el miércoles la compañía de redes sociales.



Las páginas de Facebook solo mostrarán seguidores y tendrán una sección de noticias donde los usuarios pueden unirse a conversaciones, interactuar con sus compañeros e interactuar con los fanáticos, dijo la compañía en una publicación de blog.



"Estamos eliminando los "Me gusta" y centrándonos en los seguidores para simplificar la forma en que las personas se conectan con sus páginas favoritas", dijo Facebook sobre el rediseño.