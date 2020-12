Inteligencia Artificial: El plan de Japón para aumentar la natalidad

Por ABC.es



La canción decía que el amor está en el aire. Sin embargo, en tiempos de pandemia, y aislamiento, no son pocos los que lo están apostando todo a la tecnología como método para encontrar pareja. Que no es que no lo hiciesen antes, como demuestra el auge de aplicaciones como Tinder. Pero cuando la barra del bar está menos frecuentada que de costumbre, y las quedadas de amigos se han transformado en aplicaciones de videollamada echando humo, lo que nos queda, en muchos casos, es la pantalla o la nada. Ahora, el Gobierno de Japón planea asignar 2.000 millones de yenes (unos 15 millones de euros) a las administraciones locales para apoyar el desarrollo de programas de citas que empleen Inteligencia Artificial.



«Estamos planeando ofrecer subsidios a los gobiernos locales que operan o inician proyectos de emparejamiento que utilizan IA», afirmó en declaraciones a AFP un funcionario del gobierno asiático. El objetivo que se persigue con este plan es aumentar el número de matrimonios que se celebran en el país y, con ello, la natalidad. Y es que, según recoge este medio, la tasa de fertilidad del país asiático, que es la cantidad de hijos que se espera que una mujer tenga en su vida, fue de 1,36 el año pasado, una de las más bajas del mundo y muy por debajo de lo necesario para mantener la población.



En estos momentos, en torno a la mitad de las 47 prefecturas que componen el país cuentan con algún servicio de emparejamiento. Sin embargo, a juicio del Gobierno, no son lo suficientemente avanzados para ofrecer buenos resultados. Gracias al empleo de la IA, se espera aumentar notablemente el éxito de estos sistemas; que pasarán de hacer preguntas genéricas a los usuarios, como su edad o su salario, a realizarles cuestiones más específicas sobre sus intereses. Gracias a ello, resulta más sencillo que el algoritmo de la Inteligencia Artificial acierte y empareje a personas que, realmente, tienen afinidad. Sin embargo, hay quien sostiene que existen mejores soluciones para el reto demográfico que afronta el país.



Sachiko Horiguchi, antropóloga médica y sociocultural de la Universidad de Temple de Japón, ha afirmado en declaraciones a BCC que, si el Gobierno japonés quiere que aumente la natalidad, lo mejor que podría hacer es subir los salarios de los jóvenes. Según afirma en un estudio, existe una relación directa entre la falta de ingresos y el desinterés por las citas románticas. «Si no están interesados en las citas, es probable que el emparejamiento sea ineficaz», afirmó Horiguchi.