Motorola anuncia la llegada de Android 11 a sus dispositivos móviles, como razr o edge

Por Portaltic/EP

Motorola ha informado de la llegada de Android 11 a una serie de dispositivos móviles de la marca, como razr 2019 o edge, que contarán con formas más intuitivas de gestionar las conversaciones y nuevos controles con la nueva versión del sistema operativo.

Más de 20 dispositivos móviles de las marcas Motorola y Lenovo podrán actualizar en los próximos meses a Android 11, "en función del respaldo de los colaboradores", ha señalado la compañía en un comunicado.

Se trata de los terminales: motorola razr 5G, motorola razr 2019, motorola edge, motorola edge+, motorola one 5G, motorola one action, motorola one fusion, motorola one fusion+, motorola one hyper, motorola one vision, moto g 5G, moto g 5G plus, moto g pro, moto g stylus, moto g9, moto g9 play, moto g9 plus, moto g9 power, moto g8, moto g8 power, moto g power y Lenovo K12 Note.

Android 11 introduce nuevos y mejorados controles del dispositivo, con formas más intuitivas de gestionar las conversaciones. También ofrece controles simples y optimizados para gestionar los dispositivos conectados compatibles, y en seguridad, permite establecer permisos únicos a las aplicaciones que necesitan tu micrófono, cámara o ubicación.