Huawei presentó la nueva versión de su sistema operativo HarmonyOS 2.0 en China

Por estrategiaynegocios.net



HarmonyOS 2.0 Beta de desarrolladores para smartphones ha sido oficialmente anunciada durante el HUAWEI Developer Day Beijing 2020, representando un importante logro en la construcción del ecosistema de HarmonyOS. Los desarrolladores de aplicaciones para smartphones interesados en la versión 2.0 beta podrán aplicar en el sitio oficial de HUAWEI Developer.



Las extensas capacidades del sistema de HarmonyOS, una multitud de APIs y ponderosas herramientas tales como el optimizado simulador DevEco Studio, están públicamente disponibles, facilitando el desarrollo eficiente de aplicaciones para smartphones compatibles con HarmonyOS. Huawei espera darle la bienvenida a más socios al ecosistema, proveyendo acceso a la gran variedad de beneficios ofrecidos para una vida fluida e inteligente (Seamless AI Life), con dispositivos enfocados en la interacción, educación y entretenimiento en múltiples escenarios como el hogar, el gimnasio, la oficina o bien de forma móvil.



Wang Chenglu, presidente del departamento de ingeniería de software para Huawei Consumer Business Group, comentó "HarmonyOS es un verdadero logro, ha redefinido la forma en la que las personas y los dispositivos interactúan entre sí en cada aspecto de la vida diaria. Los dispositivos y servicios ya no estarán limitados a escenarios de vida específicos, ya que ahora los usuarios pueden personalizar con libertad cómo funcionan los dispositivos y conocer cada parte de su configuración. HarmonyOS creará “súper dispositivos” los cuales serán impulsados por aplicaciones más enriquecidas que nunca.”



Una experiencia de usuario sin rival: “Súper dispositivos” y servicios con una integración fluida.



Una nueva era ha llegado gracias al Internet de las Cosas (IoT) e impulsada por el rápido crecimiento de tecnologías tales como el 5G y la inteligencia artificial.



La última década ha estado dominada por el ascenso de tecnologías en smartphones y el internet móvil, pero en la siguiente década, no existirá un solo dispositivo con este potencial de innovación por sí mismo. En su lugar, la conectividad entre múltiples dispositivos será la tendencia principal que abrirá el camino del mañana.



HarmonyOS y su tecnología distribuida han sido diseñados para este paradigma de internet futurista. Al ayudar a crear estos “súper dispositivos”, los cuales se formarán de un grupo de recursos conjuntos de hardware y software que eran previamente independientes, el sistema hará que las ambiciones de una vida conectada e inteligente sean una realidad. HarmonyOS ayudará a garantizar que todos los dispositivos sean responsivos a cualquier deseo u orden de los usuarios, además de equiparlos para dar respuesta en cualquier escenario imaginable.



Un buen ejemplo de este principio en acción es la forma en la que HarmonyOS aprovecha la colaboración entre un smartphone y un reloj inteligente para brindar soluciones de viaje de siguiente nivel.



El pedir un vehículo ahora es una actividad que no requiere ningún toque o interacción física, ya que la información importante como la ubicación exacta en tiempo real del vehículo y el número de placa, pueden consultarse directamente desde la pantalla del reloj.



HarmonyOS motiva a los desarrolladores a liberar su imaginación para idear conceptos innovadores en beneficio de la creación de servicios cada vez más inteligentes para los usuarios. Por lo tanto, no es sorpresa que más de 120 reconocidos desarrolladores incluyendo a JD.com, China UnionPay, Youku Video y iFlytek, han optado por hacer de HarmonyOS su sistema de preferencia.



Soporte total para desarrolladores



Actualmente la gran variedad de dispositivos conectados comparten poco en común, y pueden ser subdivididos en diferentes tipos de dispositivos y sistemas operativos. Esta realidad ha obstaculizado el desarrollo tradicional de aplicaciones, ya que las aplicaciones necesitan ser adaptadas para cumplir con distintos perfiles de hardware, pantallas y sistemas operativos antes de ser lanzadas.



Huawei ha logrado que esta fragmentación de dispositivos IoT sea cosa del pasado, al abrir los recursos, plataformas y herramientas de HarmonyOS a todos los desarrolladores. La interfaz de usuario distribuida se ajusta a cualquier tamaño de pantalla, eliminando complicaciones durante el desarrollo y lanzamiento de la aplicación, lo que a su vez aumenta la eficiencia. El totalmente renovado DevEco Studio 2.0 puede realizar vistas previas en tiempo real además de depuración distribuida, elementos ideales para aumentar la eficiencia del desarrollo.



Más de 15.000 APIs están disponibles, incluyendo servicios distribuidos de sistema y habilidades de software y hardware. Con esto, HarmonyOS tiene la meta de ayudar a crear aplicaciones innovadoras y competitivas las cuales son compatibles con todo tipo de dispositivos y se han orientado hacia cualquier escenario de uso.



Más de 100.000 desarrolladores se han unido al ecosistema de HarmonyOS, gracias en gran medida al soporte experto, la gran cantidad y calidad de los cursos de entrenamiento y los materiales disponibles y de fácil acceso, además de la mente abierta de las comunidades de desarrolladores. El inicio del HarmonyOS Developer Innovation Contest, el cual ofrece más de 1.5 millones de yuanes en premios y cursos expertos por parte de 20 profesionales reconocidos de la industria, espera llevar a otro nivel el acercamiento entre desarrolladores talentosos que han hecho de HarmonyOS su sistema operativo de elección.



HarmonyOS impulsando a la industria hacia el futuro



El sistema operativo transformará el negocio de los fabricantes de hardware, al ayudarles a convertir sus productos en servicios. La innovación de software será canalizada para brindar elementos diferenciadores y mayor flexibilidad a los perfiles de hardware. Los recursos mismos de hardware de todos los dispositivos conectados se unirán para permitirles a los socios extraer mayor valor al vender servicios de forma constante, y no solo limitarlos a la venta única del dispositivo. Atraídos por este prometedor nuevo modelo de negocio, más de 20 fabricantes de hardware se han integrado al ecosistema de HarmonyOS.



La conectividad entre múltiples dispositivos ahora será más fluida e integrada, desde su núcleo, en donde la conexión no se ve afectada por diferencia alguna de software y hardware.



HarmonyOS es un sistema operativo de código abierto el cual estará destinado a una gran variedad de dispositivos hacia el futuro cercano. La serie de eventos conocidos como Huawei Developer Day 2020 tendrá cada vez mayor presencia en escenarios principales para brindarle a los desarrolladores mayor información y visibilidad sobre las tecnologías de vanguardia y sus aplicaciones.