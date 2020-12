12 ventajas de las empresas que migran a la Nube

Por estrategiaynegocios.net



Su uso es muy amplio y va desde el personal hasta el ámbito empresarial, donde las compañías a nivel mundial están migrando sus plataformas en forma total o parcial.



“Cada vez el mercado es más demandante, ya no se trata solo de automatizar procesos localmente, el mundo ha evolucionado y el intercambio de datos a nivel global mantiene un crecimiento exponencial”, comentó Miguel Jiménez, arquitecto de soluciones de Nube 4.0.



Por ejemplo, se estima que en el 2016 las personas subían 4 petabytes de datos (Un petabytes es equivalente a un billón de datos) solamente a Facebook por día. En el 2020, solo una empresa transnacional tiene transacciones de hasta 40 petabytes hacia sus bases de datos. Esto se traduce que, en el presente año, hay más de 40,000 petabytes diarios.



“Dichos casos impresionan, ahora consideremos estos volúmenes a nivel de todas las redes sociales, empresas y gobiernos. Esto implica un desarrollo acelerado de la capacidad de comunicación e interconexión, a este fenómeno se le conoce como la cuarta ola de la revolución industrial. Esto ha generado paralelamente el desarrollo de sitios especializados con la capacidad de aglutinar estas altas demandas de conectividad y ponerlas al servicio del mercado. Las Nubes son los sitios que se han desarrollado, permitiendo compartir las capacidades de comunicaciones con las de procesamiento y almacenamiento y todo operando desde una ambiente diseñado, construido y operado bajo estándares mundiales del mercado”, explicó Jiménez.



En este sentido, Miguel Jiménez enumeró las principales ventajas del por qué las empresas deben migrar a la Nube 4.0, aún en tiempos difíciles:



1) Pago por uso: las compañías se evitan el tener que buscar grandes montos de dinero para la compra de equipos y contratos, o bien no tienen que comprometer el nivel crediticio con financiamientos. Solo se paga por lo que se usa, y la facturación pude crecer o decrecer de acuerdo a las necesidades.



2) La adquisición de tecnología ha migrado de un modelo CAPEX a OPEX, permitiendo a las áreas financieras aplicar estos montos al gasto.



3) Se evitan las inversiones periódicas en capacitación y manejo de infraestructura: el personal de TI se vuelve especialista en la gestión tecnológica de las empresas y ya no tiene que dedicar tiempo y recursos en conocer tecnologías que no son el foco productivo de las organizaciones.



4) Reducción de costos ocultos: existen varios costos que están asociados con tener los equipos en sitio como son: consumos eléctricos, contratos de mantenimientos de aires acondicionados, licencias perpetuas, costo de espacio para tener un centro de datos local, equipos especializados de comunicaciones, contratos de mantenimiento del hardware. Hay un costo que normalmente no se toma en cuenta cuando se compra los equipos físicos y es ¿qué pasa con estos una vez que se acaba su vida útil? El deshacerse de los equipos electrónicos de una forma correcta y amigable con el ambiente tiene un costo para las empresas.



5) Agilidad: se puede disponer de la plataforma requerida en horas o minutos. No es necesario efectuar los desgastantes procesos de compas de equipos que por lo general demoran al menos 30 días, sin tomar en cuenta si es necesario efectuar adecuaciones en el Centro de datos. En resumen, la organización tiene lo que requiere en el momento preciso.



6) Escalabilidad: Se crece bajo la demanda. si el negocio crece, la infraestructura crece para suplir las nuevas necesidades. Si el negocio decrece, la infraestructura puede reducirse al mismo ritmo, permitiendo bajar costos. Esto no es factible teniendo equipos en sitio.



7) Adaptabilidad: la Nube permite adaptarse a las nuevas necesidades del negocio. En una forma oportuna y rápida. Evita el proceso desgastante de adquirir nueva tecnología de hardware y software.



8) Alta disponibilidad: este concepto es implícito en Nube. Ya los procesos de las compañías no pueden darse el lujo de utilizar procesos manuales como alternativas.



9) La economía a escala le permite utilizar los beneficios de un centro de datos “Tier III”. Es imposible que localmente una empresa pueda tener un centro de datos que cumpla estos requerimientos de diseño, construcción y operación.



10) No debe desgastarse en roles para vigilar los equipos 24 x 7, la Nube ya le da ese servicio.



11) La obsolescencia tecnológica deja de ser un factor limitante.



12) Con una inversión CAPEX de $0 tiene una vía de integración a la cuarta ola de la revolución industrial.