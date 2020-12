Cisco integra Box, Dropbox, MIRO, Mural, Salesforce, ServiceNow a Webex

Por estrategiaynegocios.net



Esto permite aumentar capacidades con Webex: Llamadas, mensajes, reuniones, dispositivos, inteligencia y análisis.



"Para asegurar que todos puedan beneficiarse de esta plataforma, hoy anunciamos el nuevo Webex App Hub, con el que se facilita a los usuarios la búsqueda y el uso de integraciones dentro de un espacio de mensajería Webex. Pronto se podrá experimentar lo mismo en una reunión de Webex. Los usuarios podrán agregar y colaborar fácilmente con aplicaciones de terceros mientras se encuentran en una reunión de Webex, y luego guardar el trabajo para continuarlo después. Por supuesto, el App Hub también es ideal para los gerentes de IT que buscan hacer integraciones nativas en toda la empresa", indicó Cisco en un comunicado.



"Nuestro objetivo es asegurarnos de que, independientemente de la aplicación que alguien esté utilizando, puedan trabajar sin problemas con Webex, donde la experiencia es mágica y totalmente integrada para el usuario", dijo Jeetu Patel, vicepresidente senior y gerente general de Seguridad y Aplicaciones de Cisco.



Hoy anunciamos las siguientes integraciones, y muchas más se realizarán próximamente:



Box: Aproveche al máximo sus reuniones de Webex con el contenido almacenado en Box. Actualmente, Box y Webex están integrados de tal manera que puede compartir y administrar fácilmente el contenido de Box cuando está en Webex. Ahora estamos llevando esta integración al siguiente nivel para que, desde Box, obtenga un acceso incrustado a Webex, que le permita iniciar o programar una reunión de Webex, y compartir contenido con un Espacio Webex - ya sea con un Espacio existente o con un Espacio recién creado - todo sin salir de Box. Todos los eventos de intercambio de contenido de Webex se capturan en el feed de actividades de Box.



Aaron Levie, CEO de Box: "A medida que continuamos gestionando nuestra 'nueva normalidad', las empresas buscan continuamente herramientas que ayuden a los empleados a trabajar de forma más segura y fluida desde cualquier dispositivo, ubicación y aplicación. Estamos complacidos de ampliar nuestra asociación con Cisco para crear una integración aún más profunda entre Box y Webex, que permita un trabajo seguro para nuestros clientes comunes".



Dropbox: Para los usuarios de Dropbox, la poderosa integración que se realizará entre Dropbox y Webex ayudará a impulsar reuniones más efectivas. Haga clic y seleccione un archivo en Dropbox para compartirlo durante una reunión de Webex. Aproveche los espacios de Dropbox en Webex para capturar fácilmente notas, agendas y tareas de seguimiento para compartir con el equipo. Los documentos de la reunión, como presentaciones y grabaciones, son accesibles en Dropbox antes, durante y después de las reuniones.



Drew Houston, cofundador y director general de Dropbox: "Perdemos mucho contexto cuando trabajamos a distancia, y es fácil que cosas como las notas de las reuniones, los elementos de acción, los comentarios y las tareas de seguimiento se pierdan en medio de las reuniones de vídeo".



Miro: Toma provecho el poder del pensamiento visual usando Miro en Webex. Desde dentro de Webex, esta integración le permite incrustar los tableros de colaboración en línea de Miro directamente dentro de su espacio de proyectos Webex para pasar de la discusión a la decisión más rápido que nunca.



Andrey Khusid, CEO y fundador de Miro: "Ahora más que nunca, es fundamental que los equipos de las empresas tengan un rápido acceso a herramientas que impulsen el compromiso y la creatividad. La perfecta integración entre Miro y Cisco Webex da a los participantes de la reunión los superpoderes de colaboración que necesitan".



Mural: Con la integración Mural-Webex, la colaboración visual facilitará que los equipos distribuidos se comprometan, creen y colaboren durante las reuniones de Webex. Cada miembro del equipo puede ahora tener una voz, lo que hace que la planificación, retrospectivas, diseño, las sesiones de lluvia de ideas, la colaboración con los clientes, e incluso las reuniones semanales y las experiencias uno a uno sean más provechosas, con un mejor resultado para todos los involucrados.



Mariano Suárez-Battan, co-fundador y CEO de Mural: “ Las empresas más grandes del mundo usan MIRAL para ayudar a los equipos a colaborar de manera segura y visual, así las ideas pueden ser entendidas, mejoradas y responder más rápido. Combinado con la tecnología de video de Webex, MURAL ayuda a los equipos a activar la imaginación juntos, sin importar en dónde estén”.



Salesforce: Juntar a Webex y a Salesforce puede hacer que las actividades y movimientos de ventas sean 10 veces mejores y ayudar a que las cotizaciones se hagan efectivas. Dentro de Salesforce Lightning, sus reuniones, mensajes y llamadas de Webex se asociarán con leads y oportunidades. Estos objetos personalizados de Webex se entregarán a través de Salesforce AppExchange.



ServiceNow: Nuestra integración con la administración de incidentes de ServiceNow significa que las acciones de Webex relacionadas con reuniones, llamadas y mensajes pasan a formar parte de los flujos de trabajo automatizados, eliminando las tareas manuales repetitivas.



Chiratan “CJ” Desai, Chief Product Officer, de ServiceNow: “Las organizaciones están continueamente buscando herramientas digitales que permitan experiencias fluidas para sus empleados y clientes en la economía COVID. Service Now se complace de trabajar con Cisco para ofrecer experiencias relacionadas con la administración de insidendes que permitan una colaboración transparente entre Webex y los usuarios de comunicación”.



Workplace de Facebook: Workplace y Cisco se están uniendo para mejorar las comunicaciones de los empleados de todas las empresas, en particular las que tienen empleados de primera línea y equipos distribuidos que se dividen entre el trabajo en la oficina y desde el hogar. Ahora, los clientes comunes pueden transmitir video de Webex en vivo a Workplace. Los usuarios también podrán interactuar (como comentar, reaccionar, hacer preguntas, usar encuestas, etc.) durante la transmisión de Webex en Workplace, para una interacción en tiempo real. Las próximas experiencias de producto incluirán la posibilidad de utilizar Workplace con el hardware de Webex, y las características de participación en vivo de Workplace se incorporarán a la experiencia de Webex.



Karandeep Anand, VP de Workplace de Facebook: "En un solo clic, las empresas podrán utilizar el hardware y el software de Cisco para salir al aire y conectarse directamente con otros a través de reacciones, comentarios y preguntas y respuestas, convirtiendo las experiencias de transmisión en conversaciones asincrónicas reales, independientemente de dónde o cómo trabajen las personas. Juntos, somos capaces de ofrecer lo mejor de ambas compañías que desbloquearán el compromiso a niveles como nunca".