Las consolas PlayStation y Xbox, las más demandadas en Black Friday

Por Bloomberg



Buena suerte para encontrar una PlayStation 5. La más reciente consola de videojuegos de Sony, junto con el Xbox actualizada de su rival Microsoft, son posiblemente los artículos más populares este viernes negro a medida que los compradores hacen fila en persona o pululan por los sitios web de los minoristas con la esperanza de conseguir una. GameStop Corp., uno de los pocos minoristas que hizo un lanzamiento físico, vio cómo compradores comenzaron a hacer fila desde el jueves, algunos incluso armaron carpas, en ubicaciones desde Norfolk, Virginia, hasta Salinas, California.



La más reciente consola de videojuegos de Sony, junto con el Xbox actualizada de su rival Microsoft, son posiblemente los artículos más populares este viernes negro a medida que los compradores hacen fila en persona o pululan por los sitios web de los minoristas con la esperanza de conseguir una. GameStop Corp., uno de los pocos minoristas que hizo un lanzamiento físico, vio cómo compradores comenzaron a hacer fila desde el jueves, algunos incluso armaron carpas, en ubicaciones desde Norfolk, Virginia, hasta Salinas, California.



"Siempre hay un producto, o algunos productos, que la gente no puede encontrar. Los de este año son la PlayStation 5 de Sony y el Xbox de Microsoft", dijo Joseph Feldman, director gerente sénior y subdirector de investigación de Telsey Advisory Group, en una entrevista el viernes por la mañana en Bloomberg Surveillance. "Esos son los dos nuevos elementos que sigo escuchando que la gente pide, especialmente en Best Buy y GameStop, y no se pueden encontrar en este momento".



Un producto muy codiciado es justo lo que los minoristas necesitan en estas fiestas. Después de un año brutal de cierres económicos y dificultades minoristas, las tiendas esperan que la demanda acumulada pueda rejuvenecer la industria incluso cuando nuevas oleadas de covid-19 se extienden por todo el país. A pesar de los problemas de salud, un artículo de gran venta puede atraer a los compradores que también pueden terminar comprando otros regalos, mientras navegan en la tienda o en línea.



Solo en línea

Para limitar las multitudes, Best Buy eligió solo lanzar las consolas más nuevas en su sitio web, una decisión que el analista minorista Neil Saunders tildó de "falla" dada la creciente demanda de los productos.



"Best Buy podría haber hecho algo creativo para el manejo de las multitudes", dijo.



Aun así, las acciones están superando al mercado este año, a medida que Best Buy se beneficia de las tendencias de trabajo remoto y educación en el hogar durante la pandemia.



"Best Buy está operando tan bien en este momento que puede darse el lujo de ser exigente", dijo Saunders. Las acciones de la compañía han subido aproximadamente 29% en lo que va del año.



Las búsquedas en Google de productos de juegos volvieron a subir esta semana, según una nota de Baird Equity Research. El interés por "World of Warcraft" subió 96% después del lanzamiento de su último paquete de expansión, mientras que "FIFA Ultimate Team" subió 43% esta semana. El término "auriculares para juegos" también tuvo un aumento constante en las búsquedas en internet, un 24% más intersemanal.



Con todo el interés en los juegos, las nuevas consolas seguramente atraerán multitudes donde sea que se lancen. Pero hay una manera confiable de tenerlas en sus manos sin hacer fila: pagar la reventa. Las consolas, que cuestan entre US$400 y US$500 cada una, se venden por más de US$1.000 en eBay.