Cisco Webex se renueva para ser más productivos desde cualquier lugar

Por estrategiaynegocios.net

La pandemia ha cambiado dramáticamente la forma en que trabajamos y cómo nos sentimos al volver a nuestras oficinas. El grupo de colaboración de Cisco anunció innovaciones tanto para la experiencia a distancia como en la oficina, para ayudar a los equipos a mantenerse seguros y realizar un gran trabajo mientras las empresas transitan por el año 2020 y después. Estas son las innovaciones anunciadas:



Haciendo que el trabajo a distancia sea 10 veces mejor que las experiencias en persona: Reuniones en Webex



Webex tiene características para ayudar a los usuarios antes, durante y después de las reuniones. Y se han añadido otras más:



- Aparezca como usted desea. ¿Esperando en el vestíbulo antes de que lo dejen entrar en la reunión? Use ese tiempo para personalizar cómo aparecerá en la reunión. Hemos ampliado la vista para que pueda ver claramente cómo aparecerá su fondo, o seleccione un fondo virtual, donde también hemos añadido más opciones de las cuales elegir.



- Deje de buscar cómo ____ (usted complete la frase). Nuestro nuevo diseño coloca los controles en el lugar más lógico sin cubrir el contenido compartido o el video, e incluso se adapta al tamaño de la pantalla. ¿Quiere chatear con alguien? Pase el cursor sobre su nombre. ¿Necesita cambiar el audio? Colóquese sobre sí mismo. Es muy sencillo.



- Hágalo suyo. ¿Odia que su pantalla se llene de un gran cuadro gris porque la persona que habla no comparte el video? Ahora puede decirle a Webex que oculte a los participantes que no tengan video. Esta es sólo una de las muchas nuevas opciones personalizables. Personalice una vez y disfrute de cada reunión.



- Desaparezca el ruido de fondo. El ruido de distracción en las reuniones de Webex es cosa del pasado. La tecnología de nuestra adquisición de BabbleLabs anula el zumbido del vacío y mejora la voz del orador para que pueda oír con claridad.



Tecnología para ayudar a los trabajadores a volver con seguridad a la oficina, cuando sea el momento indicado



Ya sea que piense que un posible regreso a la oficina sea en tres, seis o incluso 12 meses, las empresas saben que deben prepararse ahora ya que se necesitan cambios de gran alcance. Las empresas necesitan optimizar su espacio, abordar las preocupaciones de los trabajadores sobre el saneamiento y el distanciamiento social, y planificar cómo comunicar claramente las políticas y la información. Cisco ofrece a los clientes los datos y herramientas para hacer más sencillo este desplazamiento de regreso a la oficina. Específicamente, estamos agregando:



- Más sensores ambientales en los dispositivos Webex.

Cisco ha sido pionero en el uso de sensores en equipos de colaboración, que proporcionan importantes puntos de datos ambientales a los usuarios, expertos en informática y experiencia de los empleados, para garantizar un lugar de trabajo seguro y cómodo.

Anteriormente anunciamos sensores que detectan los niveles de ruido ambiental y cuentan el número de personas en un espacio. Estos sensores existentes, y los datos que recogen, se vuelven aún más importantes ahora, ya que pueden identificar espacios infrautilizados o superpoblados. Los sensores adicionales ahora también recogerán datos sobre la temperatura ambiente, la humedad, la calidad del aire y la luz. Además, hemos hecho que nuestro personal se organice de forma más inteligente.

Gracias al aprendizaje automático, Webex ayudará a garantizar el cumplimiento de los límites de capacidad de las salas, contando a las personas con o sin máscaras faciales, sin importar en qué lugar de la sala se encuentren. La rápida identificación de los espacios de trabajo con obstáculos medioambientales permite a las empresas tomar medidas para mejorar la productividad y la calidad de la experiencia de la reunión, tanto para los participantes en la oficina como para los participantes remotos.



- Navegador de la sala Webex: Nuevos dispositivos para salas de reuniones interiores y exteriores.



Las empresas necesitan un nuevo enfoque del espacio de reunión para garantizar la seguridad y optimizar su uso. Anunciamos dos versiones del nuevo navegador de la sala Webex. Estos son dispositivos construidos a propósito que contienen todos los sensores mencionados anteriormente. Se colocan dentro o fuera de la sala de reuniones para proporcionar una reserva inteligente y segura de la sala para los usuarios y datos profundos para los gerentes de IT y de las instalaciones.

El dispositivo fuera de la sala hace que sea sencillo encontrar y reservar un espacio para reunirse; muestra claramente cuando la sala está libre y coloca el estado reservado cuando se entra. Actívelo con el tacto o -para evitar tocar una superficie posiblemente contaminada- use su voz.

El modelo inroom proporciona alertas de distanciamiento social, horarios de limpieza y más, y le permite reservar desde el interior del espacio también. Ambas versiones tienen un modo de señalización digital, de modo que las empresas pueden usar las pantallas para transmitir información importante. Aún mejor: la tecnología integrada de "no presentación" detecta automáticamente si nadie se presenta a una reunión programada y libera la sala para que la use otro equipo.



- Centro de Control Webex: Análisis profundo del lugar de trabajo.

El Centro de Control de Webex proporcionará una visión histórica tanto de la utilización de las salas como de la métrica del entorno de las mismas, como las salas reservadas pero no utilizadas, la ocupación media en todos los espacios y los niveles de ruido ambiental. Estos conocimientos proporcionan información procesable para los responsables de la toma de decisiones en el lugar de trabajo, para optimizar la utilización de los bienes inmuebles.



Integración con partners: Valor dirigido para proteger aún más a los empleados

Estamos anunciando tres integraciones:



- Señalización digital y comunicaciones del equipo con Appspace. Integrado en el Centro de Control, por lo que es muy simple de configurar, Appspace ofrece a las empresas opciones dinámicas y modernas de señalización digital y comunicación en equipo tanto en la oficina como en el hogar para los trabajadores con Webex Desk Pros.



- Colaboración de conocimientos con Vypota. Obtener conocimientos más profundos y procesables sobre las personas, el espacio y la tecnología, tanto para la colaboración en la oficina como a distancia. Con el apoyo de Vyopta a Cisco y a las tecnologías UC de terceros, planifique inteligentemente retornos seguros a la oficina y optimice las experiencias de colaboración.



- Encontrar la ruta con MazeMap. Si su sala de reuniones alcanza su capacidad de distanciamiento social seguro, nuestra integración con MazeMap puede ayudarle a identificar una sala cercana adicional que esté disponible y guiar a los usuarios a ella, para que su reunión pueda continuar de manera eficiente.





Jeetu Patel, SVP y director general del Grupo de Seguridad y Aplicaciones de Cisco

"El trabajo será combinado en el futuro: La gente trabajará en el hogar y en la oficina corporativa en diferentes grados dependiendo de la naturaleza de sus trabajos. Nuestra misión es hacer que la experiencia en Webex sea 10 veces mejor que las interacciones en persona. Y cuando la gente tenga interacciones en persona, queremos que Webex haga esas experiencias 10 veces mejores que antes, con nuestros dispositivos de colaboración profundamente integrados y nuestro software adelantado. Las innovaciones que anunciamos hoy son un gran paso adelante en la provisión de una colaboración sin fisuras, para potenciar el trabajo remoto de forma segura, a la vez que permiten una experiencia de trabajo híbrida e inteligente que permite volver al trabajo de forma segura".