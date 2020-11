5 Consejos para realizar pagos en línea seguros

Por estrategiaynegocios.net

Debido al contexto de aislamiento social a raíz de la pandemia, la tecnología se ha vuelto un aliado indispensable. No sólo se utiliza para las comunicaciones o el trabajo, sino que también son cada vez más los pagos que se realizan por medio de internet. Desde aplicaciones, sitios de compras o las plataformas de banca en línea, las transacciones están dejando de efectuarse con dinero en efectivo. ESET brinda algunos consejos para que los pagos en línea se hagan de forma segura.



Ante el crecimiento de las operaciones electrónicas, también se vio un aumento en los engaños o estafas que aprovechan esta situación. Los riesgos más frecuentes a los que se ven expuestos los usuarios, suelen ser el phishing -conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar- y los ataques de ingeniería social. En el primero, los atacantes obtienen las credenciales de los usuarios mediante correos que dirigen a sitios fraudulentos. En el último tiempo, también se han observado diferentes campañas que buscan propagar códigos maliciosos que al ejecutarse roban la información financiera de los usuarios.



“Para aprovechar las compras en línea y permanecer seguros, es clave estar atentos y tener en cuenta consejos y buenas prácticas, especialmente a la hora de ingresar datos personales y de la tarjeta de crédito en los sitios web. Conocer los riesgos a los que se está expuesto, contribuye a prevenirlos y así evitar caer en trampas o estafas. Además, es importante contar con una solución de seguridad instalada, para navegar seguro por Internet”, menciona David Méndez, Country Manager de ESET Costa Rica.



Lo primero que se debe tener en cuenta, es verificar la dirección a la cual se accede para realizar la compra. De preferencia escribir la dirección y evitar acceder a enlaces que provengan de correos o mensajes desconocidos, es decir, que la URL del sitio sea correcta. Una forma de evitar acceder a sitios falsos es escribir uno mismo la web o revisar detenidamente si es que estamos siendo redirigidos desde un anuncio. Si el sitio al que accedemos tiene un formato extraño, no funciona muy bien, o los formularios que aparecen solicitan más información de lo habitual, pueden ser señales de que estamos en un sitio falso.



También, es importante verificar la seguridad del sitio donde vayamos a hacer una compra. Si usa el protocolo HTTPS, es una primera señal de que puede resultar confiable. Sin embargo, en la actualidad, diversos sitios de phishing también utilizan protocolos seguros por lo que, aunque se trata de una buena práctica, ya no es suficiente. Es conveniente revisar los certificados del sitio web al que se accede para tener mayor certeza.



Por lo que estos 5 consejos serán de gran utilidad para realizar pagos en línea de forma segura:



1. Conexión de internet confiable. Utilizar redes conocidas y que tengan contraseñas seguras. Si las conexiones parecen inseguras y tampoco cuentan con contraseña, es mejor no utilizarlas. También hay que evitar ingresar datos sensibles en redes de uso masivo, como las que encontramos en restaurantes, parques y centros comerciales, entre otros.



2. Estar atentos al phishing. Esta amenaza puede darse en todas las plataformas, no sólo el correo electrónico. Desconfiar de mensajes con ofertas extraordinarias, precios insólitamente bajos y promociones increíbles, especialmente en las fechas en que las compras en línea son más populares. Revisar los enlaces antes de hacer click, y no abrir archivos adjuntos si se duda de la entidad que lo envía.



3. Proteger los dispositivos. Usa un dispositivo confiable, como su computadora o smartphone, ya que podrá detectar con mayor facilidad irregularidades en su funcionamiento. Además, mantenga actualizado su sistema operativo y software, a fin de evitar vulnerabilidades que podrían potencialmente utilizarse de manera abusiva. Por último, pero no por eso menos importante, instale una solución de seguridad confiable con múltiples filtros de protección y que, idealmente, también pueda ofrecer protección para operaciones de banca y pagos en línea.



4. Usar una tarjeta de crédito o servicios de pago seguros. Es más seguro efectuar una compra en línea con tarjeta de crédito o mediante un servicio de pago online, ya que no implica el uso de dinero de su cuenta corriente o de ahorro.



5. Revisar el estado de su cuenta al finalizar la operación. Una vez realizada la compra, controlar el estado de la cuenta bancaria para comprobar que los cargos registrados sean correctos. Siempre se puede reclamar al banco o sitio de compras en caso de observar algo irregular.





