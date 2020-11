Galaxy S20 FE, el smartphone creado por los comentarios de usuarios Samsung

Por estrategiaynegocios.net



El acrónimo FE, del nuevo Galaxy S20 FE no ha sido elegido por casualidad. Significa Fan Edition (edición de los fanáticos) precisamente porque Samsung ha escuchado a su base de fanáticos en el foro de clientes de Samsung Members – y recopiló las funciones que más querían tener en un dispositivo.



Repleto de opciones de colores y los recursos de los usuario de Galaxy, el Galaxy S20 FE lleva la innovadora experiencia móvil, característica de la gama insignia de Galaxy, a un público más amplio. Equipado con una pantalla con refrescamiento súper suave, cámara impulsada por IA, batería de gran capacidad y un diseño sofisticado y premium, el Galaxy S20 FE ofrece a los usuarios una experiencia premium. Esto solo ha sido posible porque Samsung se compromete a brindar experiencias e innovaciones significativas que capaciten a sus clientes a hacer más de lo que aman.



“Con potentes funciones de cámara para que los usuarios puedan compartir sus mejores fotos y videos, procesador premium, pantalla con frecuencia de actualización de 120Hz, además de batería para todo el día y almacenamiento expandible, el teléfono inteligente sigue el estilo de vida de los fanáticos de Samsung en un mundo cambiante y brinda una experiencia perfeccionada a sus usuarios”, agregó Lorena Palau, Gerente de Producto de Samsung Electronics.



Colores vibrantes, como sus dueños



Para los jóvenes de la Generación Z, es muy importante que sus teléfonos inteligentes sigan su estilo de vida, pero sin perder rendimiento. El Galaxy S20 FE llega en una selección de seis colores vibrantes para adaptarse a cada actitud, apariencia y personalidad. Toda la gama de dispositivos Galaxy S20 FE ha sido diseñada en función de las preferencias de colores de los fanáticos. Cloud Lavender y Cloud Mint son tonos pasteles más suaves, mientras que Cloud Navy y Cloud White son tonos elegantes y minimalistas y Cloud Red es una opción de color cálido y llamativo. Los cinco tonos de colores diferentes brindan una gama más amplia de opciones para los usuarios que desean que sus teléfonos reflejen sus personalidades.



La parte trasera del Galaxy S20 FE ha sido acabada con una técnica de bruma para una sensación mate y lujosa. El cuerpo con acabado de “bruma” también minimiza las huellas dactilares y las manchas, además del tono cambiar ligeramente según el ángulo en que se lo sostiene en relación con una fuente de luz, lo que causa un atractivo sutil.



Fotos y videos

El Galaxy S20 FE es orientado en particular a aquellos usuarios Millennials y Gen Z que disfrutan de tomar selfies y hacer videollamadas. La potente cámara frontal de 32 megapíxeles (MP) cuenta con tecnología tetra-binning, que combina cuatro píxeles en uno para garantizar selfies nítidas y vívidas en cualquier momento y lugar.



Además, la cámara trasera de triple lente cuenta con una cámara principal de 12 MP, una cámara ultra grande de 12 MP y una cámara de Telephoto de 8 MP. El Galaxy S20 FE cuenta con el sensor de imagen de doble píxel más grande de todos los dispositivos actuales de la serie Galaxy, lo que le ayuda a tomar las fotografías más coloridas posibles en entornos con poca luz. De la misma manera que los ojos humanos se enfocan en condiciones de iluminación nocturna, el sensor dual agudiza el enfoque de la cámara para reducir cualquier deslumbramiento o ruido, ayudándole a capturar recuerdos vívidos, incluso en la oscuridad.



Además, cuenta con tecnología IA que ilumina automáticamente escenas con poca luz, un zoom espacial de 30x1 que le acerca al usuario a la acción y la función Toma Única (Single Take), que selecciona una cartera de imágenes editadas de manera inteligente y opciones de video inmediatamente después de la grabación, para que los usuarios puedan compartir instantáneamente sus mejores fotos y videos.



Pantalla suave para mejor entretenimiento

Cuando se trata de disfrutar de contenidos envolventes en un teléfono inteligente, una pantalla de alta calidad es clave. El Galaxy S20 FE ha sido equipado con una pantalla plana Infinity-O Super AMOLED, que realmente muestra sus capacidades cuando usada para entretenimiento o videollamada, gracias a su tamaño expansivo. La frecuencia de actualización súper suave de 120 Hz del Galaxy S20 FE permite un desplazamiento fluido y una visualización cinematográfica superior, mientras que la pantalla inmersiva infinita de 6.5 pulgadas garantiza una experiencia de visualización premium, lo que hace que la experiencia de gaming y de ver series y videos sea mucho más inmersiva y completa.



El diseño sin bisel de la pantalla completa del Galaxy S20 FE también llama la atención. Para obtener más espacio en la pantalla, el diámetro del orificio de la cámara frontal ha sido reducido a 3.34 mm – el más pequeño entre todos los modelos Galaxy actuales.



Compañía para todo el día

La cantidad de cosas que podemos hacer en y con nuestros teléfonos inteligentes actualmente sigue creciendo. Ya sea que esté transmitiendo videos o jugando juegos AAA, el Galaxy S20 FE puede brindarle una experiencia perfecta, fluida y poderosa, gracias, en gran parte, al procesador Qualcomm Snapdragon 865.



No hay nada peor que una notificación de batería baja de su teléfono justo cuando más necesita usarlo. El Galaxy S20 FE es equipado con una robusta batería de 4.500 mAh, que le brinda un potente rendimiento del dispositivo durante todo el día. También cuenta con una carga súper rápida de 25W2, además de la carga inversa inalámbrica 'Wireless PowerShare'. Con eso, el usuario puede permanecer conectado, haciendo lo que ama, desde cualquier lugar y en cualquier momento.