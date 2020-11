Google: Cinco conceptos básicos para entender la inteligencia artificial

Por Dinero.com



“Esencialmente, la IA (inteligencia artificial) es programación informática que aprende y se adapta". Así definió la compañía Google este tipo de tecnología en su más reciente diccionario web publicado para explicar el funcionamiento y utilidad de la inteligencia artificial.



En ese sentido, la inteligencia artificial hace referencia a todo sistema informático que ha sido programado para imitar comportamientos inteligentes como los de los seres humanos.



La guía web, que contiene más de 25 definiciones sobre conceptos relacionados, expone que este tipo de tecnologías están presentes desde actividades cotidianas, como organizar fotos en los teléfonos móviles o traducir idiomas, hasta aquellas destinadas a analizar mercados de valores o diagnosticar condiciones de salud.



“Durante la última década se vio un gran progreso provocado por el aumento de velocidad de las computadoras y la introducción de técnicas como el aprendizaje automático. Como resultado, la IA ahora está cada vez más incorporada en la forma en que vivimos [...]”, manifestaron desde Google en el marco del lanzamiento de su diccionario virtual.



La inteligencia artificial también está presente en aplicaciones que ayudan a agricultores a identificar problemas y minimizar riesgos para sus cultivos, como también en sistemas que pueden examinar la información del tránsito de una ciudad para ayudar a las personas a planificar mejor sus recorridos.



“La IA nos ofrece la posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones”, agregaron desde la compañía estadounidense.



Modelar el deshielo de los glaciares, predecir el aumento del nivel del mar, analizar el impacto ambiental en determinados contextos o desarrollar mejores sistemas e infraestructuras energéticas, son también labores que están siendo potenciadas a partir de inteligencia artificial.

Cinco conceptos básicos

1. Aprendizaje automático

De acuerdo con Google, este concepto hace referencia al momento en que la IA “aprende por sí misma a través de datos y experiencia”.



Esto permite, a través de patrones, darle sentido a los grandes volúmenes de información, con el objetivo de que los sistemas generen sus propias soluciones a determinados problemas en poco tiempo.



2. Código abierto

Son datos disponibles para ser usados de manera gratuita a través de la web, con el objetivo de compartir y desarrollar ideas que permitan crear sistemas de inteligencia artificial más efectivos y seguros.



“Gracias al código abierto, los programadores no necesitan pasar por el largo proceso de crear sistemas nuevos y similares desde cero. Por otro lado, los colaboradores pueden identificar vulnerabilidades o errores que tal vez los creadores no hayan detectado”, aseguran desde Google.



3. Robótica

El diccionario de Google define la robótica como “el estudio de máquinas desarrolladas para automatizar tareas”.



Ascensores, lavadoras, aspiradoras automáticas y brazos mecánicos utilizados en las fábricas, son ejemplos de robótica desarrollada a partir de inteligencia artificial desde hace varias décadas.



Sin embargo, los avances en IA están permitiendo crear robots con más capacidades, utilidades y propósitos, incluso desde el ecosistema digital, lo que se conoce como “bots”.



4. Redes neuronales

Hace referencia a sistemas de inteligencia artificial que están inspirados en el funcionamiento del cerebro humano para lograr capacidades de mayor complejidad a las de la programación tradicional.



“Las redes neuronales están hechas de colecciones de unidades de procesamiento de información que funcionan como un equipo, ya que transmiten información entre ellas de forma similar a como lo hacen las neuronas dentro del cerebro”, complementan desde Google.



5. Predicciones

“El resultado de un sistema de IA es una predicción de qué tan probable es que ocurra un evento”, señala la guía web de Google.



Este componente está presente en internet cuando a los internautas se les sugiere ver algunas películas o videos en plataformas digitales o redes sociales.



No obstante, las predicciones también pueden ser útiles para anticipar desastres naturales o tomar mejores decisiones en materia de inversiones financieras.