Spotify permitirá a los músicos promocionar pistas

Por Digital Trends



Este servicio permitirá que los artistas y sus sellos discográficos identifiquen las canciones que son prioritarias para ellos y Spotify agregará esa selección al algoritmo que determina las sesiones de escucha personalizadas.



“Nuestros algoritmos tendrán en cuenta lo que es importante para el artista, tal vez una canción que le entusiasma especialmente, el aniversario de un álbum que está celebrando, un momento cultural viral que está experimentando u otros factores que le interesan”, señaló la empresa en un comunicado.



Para garantizar que los artistas tengan acceso a la herramienta en cualquier etapa de sus carreras, Spotify no requerirá ningún presupuesto inicial. En cambio, los sellos discográficos o los titulares de derechos deberán aceptar recibir una tarifa de regalías de grabación promocional por las transmisiones en las sesiones de escucha personalizadas.



“Si las canciones resuenan con los oyentes, las seguiremos probando en sesiones similares. Si las canciones no funcionan bien, se retirarán rápidamente. La satisfacción de los oyentes es nuestra prioridad: no garantizamos la ubicación para sellos o artistas, y solo recomendamos música que creemos que los oyentes querrán escuchar”, añade la compañía.



Para empezar, Spotify se centrará en aplicar este servicio a sus formatos Radio y Autoplay, donde los oyentes buscan descubrir nueva música.



“A medida que aprendamos de este experimento, probaremos cuidadosamente la expansión a otras áreas personalizadas de Spotify. Creemos que este nuevo servicio desbloqueará más descubrimientos que nunca.



“Queríamos que las herramientas fueran accesibles y disponibles para artistas de cualquier tamaño, en cualquier fase de su carrera”, explica Charleton Lamb, líder de marketing de productos de Spotify, al describir el nuevo servicio.



“Estábamos buscando un modelo que fuera aceptable, más democrático y justo… El modelo permitirá que incluso los artistas realmente pequeños accedan a promociones en los mismos términos que los sellos más importantes”, agregó.