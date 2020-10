Deezer lanza sus podcasts en Sudamérica y el Caribe

Por estrategiaynegocios.net



Desde la plataforma global de streaming de audio de Deezer, queremos abrir el maravilloso mundo de los podcasts a más oyentes que nunca. Los usuarios de Sudamérica y el Caribe podrán disfrutar, a partir de hoy, de nuestro servicio de podcasts. Con esta acción ya llegamos a todas las Américas, y a 98 países del mundo en total.



En concreto, acabamos de ampliar el acceso a nuestra pestaña ‘Shows’ a los oyentes de 51 países más: entre ellos, territorios latinoamericanos, caribeños y europeos. Hoy se lanza el servicio, por ejemplo, en Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Jamaica, Uruguay, Barbados, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada y Dominica; además de Canadá, entre otros países.



A pesar que la pandemia de Covid-19 cambió las rutinas de las personas, el consumo de podcasts continúa creciendo en toda la industria. Millones de ciudadanos de todo el mundo también están descubriendo lo adictivos que pueden ser estos shows. El 70% de los oyentes de podcasts a nivel global descubren activamente nuevos programas cada semana**. Latinoamérica, en especial, es una de las regiones donde más ha crecido no solo la oferta, sino también la demanda.



En el 2020, Deezer ha apostado por los podcasts en español. El pasado mes de abril lanzamos el servicio de podcasts en México y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) con el fin de ofrecer más formas de entretenimiento a los usuarios durante la pandemia. Además, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, este mes de octubre hemos estrenado un canal de podcasts latinos. Y con el lanzamiento de los podcasts en Sudamérica y el Caribe de hoy, desde Deezer estamos orgullosos de ofrecer nuestro servicio de podcasts en todas las Américas.



“Nuestros datos muestran que los oyentes que tienen acceso a la pestaña de ‘Shows’ descubren y escuchan más podcasts. También interactúan más con la plataforma en general. Abrir la pestaña de ‘Shows’ a América del Sur y Europa asegura que más personas que nunca tengan acceso a una forma sencilla y poderosa de disfrutar de los podcasts. Nuestra funcionalidad está diseñada para que tu experiencia sea lo más única y personal posible. Y cuanto más la usas, mejor se vuelve Deezer para ofrecerte nuevos programas que disfrutarás", dijo Frédéric Antelme, vicepresidente de Contenido (VP of Content) de Deezer.



Entre los podcasts en español más destacados de la región están:



‘La Ola’: Este programa original de Deezer hace un recorrido por la vida de diferentes talentos y analiza géneros y tendencias de la música latina.



‘Esenciales’: Otra producción propia de la plataforma. En ella se homenajea a grandes leyendas de la música con un viaje a través de sus canciones, presentando increíbles historias como las de Diomedes Díaz, Camila, Tito Nieves y Pepe Aguilar.



‘El show de Piolín’: Chistes, bromas y mucha energía, son algunas de las características de este show para toda la familia. El famoso programa es uno de los más de 65 que tiene la compañía reVolver Podcasts, y están orientados a públicos hispanos.



‘Zona Pop CNN’: Un podcast hispanoamericano de CNNEspanol.com presentado por Marysabel Huston, desde Atlanta, y Javier Merino, desde México. No solo te enterarás de lo último en los temas relacionados a la cultura pop mundial, sino que también escucharás entrevistas con personalidades destacadas y un resumen de noticias con lo más importante de la semana.



La pestaña ‘Shows’ de la plataforma de Deezer es una forma única que tiene la compañía para ayudar a los oyentes a descubrir y realizar un seguimiento de sus podcasts. Encontrarás la pestaña junto a tu sección de ‘Música’, en la aplicación de Deezer. Aquí verás tus últimas recomendaciones personalizadas, los podcasts más populares del día, colecciones y más. Escucha los últimos episodios de tus programas favoritos y explora 15 categorías y subgéneros de podcasts que abarcan temas como música, autoayuda, meditación, noticias, negocios y comedia y programas de entrevistas. O, si tienes poco tiempo, simplemente elige un podcast por su duración. De esa manera, puedes asegurarte de terminar siempre lo que comenzaste a escuchar.