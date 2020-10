Cisco: ¿Qué es Wi-Fi 6 y qué beneficios tiene?

Por estrategiaynegocios.net

Un nuevo ancho de banda donde cabe todo. Wi-Fi 6 puede alcanzar hasta 4 veces más velocidad que las generaciones inalámbricas anteriores, lo que implica una importante mejora en la experiencia del usuario y un gran desempeño con aplicaciones que tradicionalmente consumen mucho ancho de banda como la voz o el video en altas definiciones. Así es, estamos viviendo el inicio de una nueva era en conectividad en la que podrás transmitir vídeo 4K u 8K a una velocidad que nunca habías experimentado. Esto sin duda abre las puertas a nuevas e ingeniosas aplicaciones que antes no imaginábamos en nuestras redes inalámbricas.



Mayor capacidad para los ambientes más exigentes. La capacidad se define como la cantidad de dispositivos simultáneos que pueden operar en un punto de acceso de manera efectiva, como vimos antes, Wi-Fi 6 no sólo habilita la transmisión de más datos, sino también de más dispositivos conectados. Debido a la gran variedad de dispositivos WiFi y la preferencia de los usuarios a conectarse primariamente a la red inalámbrica ha hecho de este beneficio, uno de los más importantes en entornos con muchos dispositivos. Y pensándolo bien, hoy en día, ¿en qué entorno no hay muchos dispositivos conectados?



Dos nombres, una misma cosa. Wi-Fi 6 es lo mismo que 802.11ax. Simplemente la Wi-Fi Alliance lo bautizó “Wi-Fi 6” para indicar que se trata de la sexta generación de Wi-Fi. Que sea un lanzamiento superior no significa que quede obsoleta toda la tecnología anterior. Wi-Fi 6 es perfectamente compatible con su hermano Wi-Fi 5 por lo que, si tienes dispositivos funcionando con esta tecnología, ya puedes dejar de llevarte las manos a la cabeza si estabas pensando “¡Oh no! ¡Tendré que cambiar todo! ¡Justo ahora que empezaba a funcionar todo bien!”.



¿Qué dispositivos soportan Wi-Fi 6 actualmente? Empresas como Apple, Intel, y Samsung ya han lanzado productos compatibles con Wi-Fi 6, y a lo largo de este año se espera que crezca el número de dispositivos compatibles con Wi-Fi 6. Si te estás planteando desplegar una nueva red Wi-Fi o renovar la actual, lo más seguro es que te interese apostar por Wi-Fi 6. En Cisco tenemos un amplio abanico de productos que soportan Wi-Fi 6, desde la nueva familia de puntos de acceso Cisco Catalyst 9100, a los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 de Cisco Meraki.



Los beneficios. Éstas son algunas de las características técnicas adicionales de Wi-Fi 6 que lo convierten en el estándar más nuevo y poderoso que existe hasta el momento:



Aumenta la velocidad más de un 35% gracias al uso de una modulación más densa como lo es 1024 QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Multiplexa múltiples usuarios en el mismo canal de frecuencia, gracias al uso de OFDMA (del inglés, “acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales”), lo que permite una comunicación en paralelo de varios usuarios, en vez de la tradicional comunicación, uno a la vez.

Brinda una mayor duración de la batería del dispositivo con TWT (Target Wake Time), lo cual permite que dispositivos Wi-Fi 6 consuman energía solo cuando la comunicación es requerida, esto implica un ahorro energético de hasta un 60% en la batería del dispositivo, aspecto crítico en ambientes de comunicación IoT.

Incorporación de la banda de 2.4GHz al estándar Wi-Fi 6 , lo que impacta de una forma excepcional, a dispositivos de IoT que típicamente operan en esa banda.

Un modelo optimizado de calendarización de paquetes, lo que se manifiesta como una menor latencia, aspecto de gran relevancia en aplicaciones de voz o video.

Seguridad extendida que incorpora funcionalidades como ETA (Encrypted Traffic Analytics), que permite monitorear paquetes de datos para detectar tráfico malicioso, aún si es encriptado. Adicionalmente, incorpora WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), el cual brinda mejoras para redes WiFi públicas abiertas y protección robusta de ataques tipo diccionario, entre otros.

En Centroamérica, hemos observado la adopción de Wi-Fi 6, como un proceso que puede ser parte de alguna de las siguientes dos fases:



1- Foco en mejorar la red. En este grupo se encuentran aquellas empresas que por alguna razón, no llevaron a cabo un buen diseño o despliegue de la red inalámbrica en el pasado y ahora que la importancia de la red inalámbrica alcanza su máximo, el paso natural ha sido concentrarse en mejorar el diseño, aplicar mejores prácticas en el medio inalámbrico y colocar la mejora de la experiencia del usuario como la máxima prioridad, durante dicho proceso, se han incorporado elementos Wi-Fi 6 en algunos segmentos de la red con el objeto de que en un mediano plazo, posean una infraestructura completa de última generación inalámbrica.



2- Foco en habilitar nuevos servicios. A este grupo pertenecen los clientes que ya han actualizado parte de su red a Wi-Fi 6 o se encuentran en ese proceso y ahora están concentrados en la habilitación de nuevos servicios, tales como la digitalización de espacios, lo que incluye el uso de la red inalámbrica para enriquecer la experiencia de los servicios que ofrecen las distintas empresas y también para asegurar un seguro retorno a los espacios de trabajo, usando la red inalámbrica para el adecuado monitoreo de las normas de distanciamiento social, entre otros.



No importa en qué punto se encuentre su empresa, sea que su prioridad esté en mejorar la experiencia de los colaboradores e incorporar nuevos servicios como tele-educación o tele-medicina o bien en usar la red como un elemento habilitador de una mejor experiencia para sus clientes a la hora de adquirir los servicios o productos que ofrece, o quizás en tener un retorno a los espacios de trabajo de forma segura, el mejor momento para analizar dónde se encuentra respecto a la tecnología inalámbrica de última generación y decidir a dónde quiere llegar, es ahora.