Cómo ver contenidos de tu celular en la TV con Vista Móvil

Por estrategiaynegocios.net

La función ‘Vista Móvil’ (‘Mobile View’) está disponible en una gama de sus últimas ofertas de TV, Samsung Electronics ha hecho posibles todos estos casos de uso con solo un toque y sin la necesidad de conexiones adicionales.



‘Vista por toque’

Samsung brinda la función ‘Vista por toque’, que le permite al usuario disfrutar de contenido móvil en una pantalla grande a partir del toque en su smartphone en el borde del televisor. Con esta función, incluso se puede disfrutar del contenido en una pantalla grande sin tener que conectarse a redes Wi-Fi o de datos. Para evitar que los dispositivos sufran daños, no se debe tocarlos con fuerza, sino tocar suavemente la parte superior o el costado del televisor con elteléfono.





La nueva función ‘Sonido por toque’ (Tap Sound) integrada en las últimas barras de sonido de Samsung es la respuesta. Al tocar ligeramente la barra de sonido con el smartphone, se puede disfrutar de una calidad de sonido más rica de manera rápida y conveniente, lo que hace que la función sea ideal para entornos como fiestas en ambientes externos con sus seres queridos.



Para activar las funciones ‘Vista por toque’ y ‘Sonido por toque’, inicia la aplicación SmartThings en tu teléfono inteligente y selecciona el ícono de menú en el rincón superior izquierdo, donde se puede activarlas por toque. Desde allí, simplemente toca tu smartphone en el televisor o en el soundbar para ingresar a un mundo de sonido completamente nuevo.





‘Vista Múltiple’: potencia las multitareas con dos pantallas en un televisor



Según un estudio de Samsung, el 92% de los encuestados dicen que disfrutan de usar otros dispositivos mientras miran televisión, y la mayoría de los usuarios hacen cosas como consumir otro contenido o navegar por las redes sociales. Por eso, se introdujo la función ‘Vista Múltiple’ para permitirle al usuario visualizar la pantalla de su smartphone en su televisor y luego dividir la pantalla de su TV en varias otras para que se pueda seguir usando el televisor también. Esto le permite ver todo su contenido en una pantalla, lo que facilita la división de su atención sin perder nada.



Los usuarios de la TV para exteriores The Terrace también considerarán esta función útil por una variedad de razones. Ver comentarios en tiempo real desde su dispositivo móvil mientras mira un partido deportivo, poder mostrar programas para niños al mismo tiempo que se mira una película, y ver páginas de estrategia mientras juega videojuegos en su televisor son solo algunos ejemplos.



‘Muro de Música’



Al usar Bluetooth para reproducir música desde tu smartphone en tu televisor, esta función crea un espectro visual que refleja la atmósfera de la música en la pantalla de tu televisor.



La función ‘Muro de Música’ es especialmente adecuada para entornos externos. Al escuchar música clásica relajante, se verá un movimiento suave que se asemeja al agua que fluye en la pantalla de tu televisor, mientras que, al reproducir música electrónica emocionante, se crearán movimientos visualizados enérgicos para animar tu experiencia. The Terrace ofrece un brillo promedio de 2 mil nits (y un brillo máximo de 4 mil nits), que es tres veces más brillante que el que se mira desde los televisores normales. Para una amplia gama de tipos de género y tempo, los usuarios pueden crear una gran cantidad de combinaciones de visualización de música para complementar muchas experiencias.



Compartir recuerdos a través de fotos



Otra función disponible cuando se usa la función de ‘Vista Móvil’ es ‘Mi álbum’. Con los modelos 2020 de televisores Samsung, subir y mostrar fotos en tu televisor se ha vuelto más rápido y fácil. Mientras que antes de mostrar imágenes en tu televisor se requería acceder a la aplicación SmartThings y seguir una serie de pasos, ahora las imágenes se pueden exportar directamente desde la aplicación Galería (Gallery). Simplemente selecciona las imágenes que deseas ver en tu televisor, presiona "Compartir" y selecciona "Ver imágenes en TV", y observa cómo ante tus ojos tus fotos toman vida en tu televisor. Para los usuarios con varios televisores, se puede seleccionar el que sea preferido para ver fotos.



En entornos externos donde las personas se reúnen y toman fotografías grupales, las funciones de galería automática y presentación de diapositivas también facilitan la toma y visualización de fotografías de alta calidad. En los casos en que las imágenes individuales tienen diferentes relaciones de aspecto, estas funciones ajustan automáticamente los diseños de las fotos y las reproducen en una serie en su televisor. El número de filtros artísticos también se ha aumentado de 3 a un máximo de 15, lo que permite una gama más amplia de efectos para garantizar que se encuentre el que mejor se adapte a tu toma.



‘Vista Inteligente’: conexión de tu smartphone y tu televisor



Los dispositivos móviles de Samsung se pueden conectar de forma inalámbrica a los televisores inteligentes Samsung, o dispositivos Chromecast, lo que permite a los usuarios disfrutar de fotos, videos, presentaciones y juegos en sus televisores.



Primero, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del smartphone dos veces para abrir el panel ‘Configuración rápida’. Allí, presiona el ícono ‘Vista Inteligente’ para seleccionar el dispositivo al que prefieras conectarte y disfruta inmediatamente del contenido móvil en tu televisor.



Tanto dentro como fuera del hogar, la TV The Terrace y la innovadora función ‘Vista Móvil’ (Mobile View) permiten a las personas disfrutar de un estándar de contenido más alto de manera más conveniente. Con The Terrace, tu smartphone y tu televisor para entornos externos forman una asociación de alto rendimiento que le elevará a niveles más altos de visualización.