Instagram ocultará comentarios que podrían considerarse ofensivos

POR CNN Business



Instagram comenzará a ocultar automáticamente los comentarios potencialmente ofensivos, como parte de su intento continuo de abordar el acoso en línea.



La compañía dijo que los comentarios que se ocultarán serán similares a los que han informado los usuarios en el pasado. Instagram dijo que está utilizando sistemas de inteligencia artificial existentes para identificar el lenguaje de acoso u hostigamiento en los comentarios.



Instagram anunció que el martes probaría la función. Este día también marca el décimo cumpleaños de la aplicación.



Los usuarios aún podrán tocar "Ver comentarios ocultos" para ver esos comentarios.



Adam Mosseri, quien tomó el timón de Instagram hace dos años, se ha comprometido a luchar contra el acoso en línea. El año pasado, la empresa propiedad de Facebook lanzó una herramienta llamada "Restringir", que permite limitar a otro usuario, lo que significa que los comentarios en tus publicaciones de esa persona solo son visibles para ellos y no para otras personas. También agregó anteriormente una función que permite a las personas saber cuándo su comentario puede considerarse ofensivo antes de que se publique. La idea es que le da a la gente la capacidad de hacer una pausa y reflexionar.



Instagram dijo que, desde que introdujo las advertencias en los comentarios, ha visto una "mejora significativa" en las personas que editan o no publican el comentario, aunque no dio más detalles.



El martes, Instagram también dijo que agregará una advertencia adicional para las personas que hayan publicado varios comentarios que podrían ser ofensivos. La notificación les pide que reconsideren sus comentarios; de lo contrario, podrían correr el riesgo de sufrir consecuencias, como que se oculte su comentario o incluso que se elimine su cuenta.



Twitter ha realizado pruebas similares. A principios de este año, comenzó a instar a los usuarios a considerar reescribir su respuesta a un tweet antes de publicarlo, si contenía lenguaje potencialmente dañino.