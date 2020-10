Apple ficha a investigador de Google para mejorar seguridad de iPhone

Por Digital Trends



Fue el mismo Brandon Azad quien confirmó la información en su cuenta de Twitter. “Es con tristeza y emoción que me despido de Project Zero, ya que me uniré a Apple la próxima semana”, escribió Azad. “Formado en 2014, Project Zero es un equipo de investigadores de seguridad de Google que estudia las vulnerabilidades de día cero en los sistemas de hardware y software”, así es definida la iniciativa por parte de la compañía.



En términos simples, un ataque de día cero tiene como objetivo la ejecución de código malicioso, gracias al conocimiento de vulnerabilidades que son desconocidas por el fabricante del producto, el cual puede ser desde una aplicación hasta un sistema más complejo.



AppleInsider indicó que a Azad se le ha dado reconocimiento —en múltiples ocasiones— en las notas de parche de Apple para las versiones de iOS y macOS.



Al irse a Apple, el investigador puede ayudar a dar solución a algunos de los agujeros de seguridad antes de que sean descubiertos por equipos externos, apuntó el reporte.



“Mis compañeros de equipo en Project Zero se encuentran entre las personas más amables e inteligentes que he conocido, y he aprendido mucho de ellos. Extrañaré trabajar junto a todos ellos. ¡Gracias a todos por estas maravillosas experiencias y sigan hackeando!”, escribió Azad en otro tuit.