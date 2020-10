VMware: La fuerza laboral del futuro debe estar preparada para trabajar con seguridad

Por estrategiaynegocios.net



Esta semana en VMworld 2020, VMware, Inc.anunció las soluciones VMware Future-Ready Workforce (Soluciones para una fuerza laboral preparada para el futuro) que proporcionan experiencias excepcionales a la fuerza laboral, controles de seguridad Zero Trust (Confianza cero) de extremo a extremo y administración simplificada. Las soluciones VMware Future-Ready Workforce combinan las capacidades de Secure Access Services Edge (SASE), Digital Workspace y Endpoint Security, para ayudar a TI a administrar y optimizar más el acceso seguro a cualquier aplicación, en cualquier nube y desde cualquier dispositivo, además de brindar una solución simple, de alto rendimiento y una experiencia de usuario más segura a la fuerza laboral distribuida.

“Las organizaciones están atravesando una de las perturbaciones más considerable de nuestra generación. Estas dificultades acelerarán el cambio hacia estrategias centradas en la nube, como SASE, que abordan la necesidad de permitir que las personas trabajen desde cualquier lugar”, dijo Rajiv Ramaswami, director de operaciones de productos y servicios en la nube de VMware. “Las soluciones VMware Future-Ready Workforce ayudan a las empresas a permitir que su personal trabaje desde cualquier lugar con seguridad intrínseca, experiencias agradables para el usuario final y menos complejidad operativa”.

SASE: una arquitectura emergente para unificar las redes y la seguridad en la nube

Los métodos heredados en cuanto a redes y seguridad carecen de la automatización, la escala de la nube y la seguridad intrínseca necesarias para conectar y proteger aplicaciones, datos y usuarios en un tejido empresarial global distribuido. La plataforma VMware SASE reúne las redes en la nube, la seguridad en la nube y el acceso Zero Trust a la red con la mejor seguridad web en su clase para brindar flexibilidad, agilidad y escalabilidad a las empresas de cualquier tamaño. Es una oferta basada ante todo en la nube que brinda garantía de calidad de las aplicaciones, seguridad intrínseca y simplicidad operativa, y es ideal para organizaciones que proporcionan asistencia a una fuerza laboral que trabaja desde cualquier lugar.

SD-WAN, líder en la industria: VMware SD-WAN ha sido colocado como líder en el Cuadrante Mágico 2020 de Gartner para infraestructura WAN Edge durante tres años consecutivos por su solución SD-WAN(1). La red global VMware SD-WAN ahora se ha expandido a más de 2.700 nodos de servicios en la nube en 130 puntos de presencia (POPs). El nuevo VMware Edge Network Intelligence brinda a los equipos de TI mayor visibilidad y telemetría en la experiencia del usuario final, ya que se accede a las aplicaciones desde cualquier lugar y el tráfico de las aplicaciones atraviesa muchas redes diferentes. La solución Dell EMC SD-WAN, accionada por VMware, también se ha ampliado para incluir LTE integrado a fin de admitir clínicas móviles/sitios temporales, así como una mayor fiabilidad para el trabajo desde la casa.

Acceso a la red Zero Trust, líder en la industria (ZTNA): VMware Secure Access es un servicio ZTNA que combina VMware Workspace ONE y VMware SD-WAN en una única oferta alojada en la nube que permite un acceso más seguro, optimizado y de alto rendimiento para usuarios móviles y situados a distancia. VMware Workspace ONE ha sido colocado como líder en el Cuadrante Mágico 2020 de Gartner para Administración de terminales unificadas durante tres años consecutivos.

Seguridad en la web y en la nube, la mejor en su clase: VMware se está asociando con empresas líderes para brindar a los clientes flexibilidad y opciones para cumplir con sus requisitos de seguridad web y en la nube.

El nuevo servicio VMware Cloud Web Security integrará de forma nativa en la solución VMware SASE la segura puerta de enlace web (SWG) de Menlo Security, la mejor en su clase; el agente de servicios de acceso a la nube (CASB); prevención de pérdida de datos; sandbox; y las capacidades de aislamiento a distancia del navegador. VMware Cloud Web Security será vendido y respaldado por VMware, con una única interfaz de administración y operaciones de back-end integradas, ofreciendo así una solución fácil de implementar y lista para usar a clientes de cualquier tamaño.





VMware y Zscaler anunciaron una relación estratégica ampliada para permitir a las empresas combinar VMware SD-WAN y VMware Secure Access con Zscaler Internet Access en la mejor solución SASE de su clase. VMware y Zscaler unirán fuerzas para respaldar las necesidades de las organizaciones empresariales más exigentes del mundo.

Cortafuego de próxima generación integrado como servicio: VMware NSX Firewall es un cortafuegos de capa 7 con estado que se integrará en la plataforma VMware SASE para cortafuegos entregado en la nube como servicio en ambas opciones de implementación, de un solo inquilino y de varios inquilinos. Esto complementará las capacidades del cortafuegos de la actual solución VMware SD-WAN. Forrester Research clasificó recientemente a VMware como uno de los cinco “principales” proveedores de firewal en su informe, Now Tech: Enterprise Firewalls, del primer trimestre de 2020(3).

“La pandemia creó una dinámica del mercado que requiere que las organizaciones transformen su infraestructura de TI para satisfacer las necesidades comerciales de la nueva normalidad. Contar con un enfoque adaptable y flexible para conectar y asegurar el acceso a los recursos corporativos puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso”, dijo Jay Chaudhry, presidente y director ejecutivo de Zscaler. “Zscaler y VMware llevan mucho tiempo asociados para ofrecer las mejores soluciones de seguridad y redes en su clase para grandes empresas globales. Estamos ampliando esta relación para combinar nuestras soluciones, probadas y líderes en la industria, de manera que los clientes puedan acelerar la adopción de SASE y no tener que comprometer las redes o la seguridad”.

“Con la transición al trabajo a distancia y una migración acelerada a SaaS, el perímetro de la red corporativa tradicional se ha evaporado. Internet es la nueva red corporativa y la nueva sucursal es el hogar o el dispositivo móvil del empleado. Las redes y la seguridad están siendo totalmente reinventadas y reestructuradas a medida que se transforma el futuro del trabajo”, dijo Amir Ben-Efraim, director ejecutivo de Menlo Security. “Es por eso que nos asociamos con VMware para integrar la plataforma Cloud Secure Web Gateway de Menlo en el servicio VMware Cloud Web Security. Estamos combinando nuestra plataforma de vanguardia para la seguridad en la nube, basada en nuestra exclusiva tecnología Isolation Core™, con la plataforma VMware SASE, a fin de proteger mejor a los clientes contra los ataques más complejos y frecuentes, como phishing, ransomware y contenido malicioso”.

Una visión para el futuro del trabajo con un enfoque en la seguridad y la experiencia del empleado

La pandemia mundial ha cambiado el futuro del trabajo para siempre. Según la investigación de VMware, el 42% de los empleados encuestados en todo el mundo dicen que la posibilidad de trabajar a distancia es un prerrequisito para su trabajo, no solo una ventaja. El 90% dice que es responsabilidad del empleador garantizar que los empleados tengan el acceso adecuado a las herramientas digitales para hacer posible el trabajo a distancia(4). Sin embargo, habilitar una fuerza laboral distribuida está plagado de desafíos que van desde la incorporación a distancia de los empleados, la visibilidad y el cumplimiento, la seguridad, incluida la de los empleados, y más

Para abordar estos desafíos, VMware Workspace Security combina la gestión unificada de terminales y la plataforma de seguridad en terminales, líderes en la industria, para permitir a los clientes aprovechar el poder del big data para proporcionar una visibilidad integral en terminales, así como conocimientos prácticos junto con la tecnología de prevención basada en datos, en un solo tablero de control. Hoy, VMware anuncia ofertas adicionales como Workspace ONE y Workspace Security, que se encuentran disponibles para proteger mejor a dispositivos de manera eficaz y eficiente, son fáciles de implementar, administrar y escalar, e incluyen:

VMware Workspace Security Remote: combina la administración unificada de terminales (UEM, por sus siglas en inglés), líder en la industria, la seguridad de terminales y la asistencia a distancia a TI en una solución integrada para administrar y proteger mejor los dispositivos físicos Mac y Windows 10. Mientras que los equipos de InfoSec se centran en prevenir, detectar y responder a las amenazas, los equipos de TI garantizan un cumplimiento más amplio y ayudan a poner en funcionamiento las actualizaciones de seguridad. Workspace Security Remote reúne más estrechamente los dos equipos, tecnologías y consolas para mejorar el estado general del dispositivo, proporcionar acceso Zero Trust y automatizar de manera eficiente la respuesta a amenazas.

VMware Workspace Security VDI: integra VMware Horizon y VMware Carbon Black Cloud en una única solución unificada que ayuda a los equipos de seguridad y TI a entregar aplicaciones y escritorios virtuales sumamente seguros. Workspace Security VDI va más allá de las soluciones heredadas, ya que integra de manera única la tecnología Carbon Black directamente en el hipervisor vSphere de VMware y VMtools para ofrecer un enfoque sin agentes con capacidades mejoradas contra alteraciones, auditoría y corrección, y utiliza la detección de comportamiento para proteger contra el ransomware y el malware sin archivos.