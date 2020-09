Latinoamericanos se sienten 'cómodos' compartiendo su intimidad

Por estrategiaynegocios.net



El documental “The Social Dilemma”, que se estrenó la semana pasada en Netflix, incluye una advertencia sobre cómo las redes sociales usan los datos de los usuarios para crear un sistema de manipulación y generar ganancias para las empresas.

La producción estadounidense, que presenta el testimonio de ex ejecutivos de empresas como Facebook, Google, Twitter y YouTube, termina con un mensaje inquietante: los propios ingenieros que ayudaron a impulsar a los gigantes de Silicon Valley ahora sugieren que la gente no permita que las máquinas sigan siendo alimentadas con su información privada.



La pregunta es: ¿estarían dispuestos los latinoamericanos a renunciar a los beneficios que ofrecen las herramientas digitales para asegurar mayor privacidad? Un estudio de Kaspersky realizado este año revela que la mayoría se siente cómodo compartiendo datos para obtener ventajas.



De acuerdo con la encuesta, el 80% de los latinoamericanos aceptaría exponer sus perfiles en las redes sociales para encontrarse con amigos de toda la vida. El 68% lo haría sin problemas, si la finalidad es conseguir descuentos en compras en línea. La mayoría también dice que no le importa la falta de privacidad, si a cambio obtiene acceso a experiencias exclusivas (60%), asegurar una buena propiedad para alquilar (55%), pasar rápidamente los controles de seguridad durante los viajes (50%), acelerar la verificación de sus antecedentes para conseguir una tarjeta de crédito (38%) o, incluso, obtener una visa para ingresar a otro país (51%). Además, el 31% no tendría problema si el gobierno rastrea las actividades en redes sociales para mantener seguros a los ciudadanos.



Estos resultados están basados en la encuesta global Créditos sociales y seguridad: adoptando el mundo de las calificaciones, realizada por Kaspersky para comprender la percepción de las personas sobre las evaluaciones sociales y saber si están preparadas para participar en estos sistemas. El sondeo se realizó en conjunto con la consultora Toluna, entre enero y febrero de 2020, y se entrevistó a 10,500 consumidores en más de 20 países, incluidos: Australia, Austria, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Perú, Portugal, Arabia Saudita, Sudáfrica, España, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

La muestra de cada país estuvo conformada por adultos de 17 años o más, con muestras representativas definidas a nivel nacional por género, edad y región. Todos los encuestados necesitaban tener acceso a Internet para participar en la encuesta.

Créditos Sociales

Utilizados inicialmente por instituciones financieras y tiendas en línea para ayudar en la toma de decisiones para la aprobación de una transacción o compra virtual, los sistemas de crédito social (o rating social) tuvieron una gran propagación y comenzaron a aplicarse en diferentes áreas. Estos sistemas funcionan con algoritmos automatizados que se basan en el comportamiento y la influencia de los usuarios en Internet.

Por ejemplo, para combatir la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos de todo el mundo los han implementado para monitorear el movimiento urbano de personas, su capacidad para comprar bienes o su acceso a los servicios sociales.



Sin embargo, el análisis de Kaspersky sobre la seguridad de los sistemas de calificación social mostró que estos programas pueden ser especialmente vulnerables a la manipulación artificial, como cuando se reduce la puntuación de alguien con diversos fines. Además, como cualquier otro sistema, son susceptibles a diferentes tipos de ataques, ya sea en la implementación técnica y de programación, o en la mecánica del sistema. Esto último podría dar lugar a la aparición de un nuevo tipo de mercado clandestino, en el que las puntuaciones de los usuarios se conviertan en dinero real y viceversa.



Según la encuesta de Kaspersky, el 67% de los consumidores latinoamericanos no conoce (11%) o nunca ha escuchado (55%) de los sistemas de calificación social. Si bien, estos sistemas ya son ampliamente utilizados y cada vez más conocidos, los consumidores no están familiarizados con su funcionamiento y la eficiencia con la que se están implementando.



“Los gobiernos y las organizaciones se están digitalizando y tenemos que defender los beneficios que nos ofrece la tecnología, pero sin poner en peligro nuestra seguridad y privacidad. Por eso es necesario cuidar la información personal a la que tienen acceso estos programas y, lo más importante, entender cómo la procesarán y protegerán. Esto es especialmente crítico en la situación actual de aislamiento en la que vivimos, cuando las personas no tienen más opción que los servicios en línea y están bajo la legislación de privacidad de datos de cada país. Es necesario que hoy tengamos un control adecuado para que mañana no perdamos control sobre nuestros datos personales, o en el caso de las empresas, sufran una fuga de datos por terceros, afirma Claudio Martinelli, director general para América Latina en Kaspersky.



Si bien, en el panorama digital actual puede parecer inevitable compartir información personal en Internet, aún es posible proteger la privacidad, tanto en la vida virtual como en la real.

Kaspersky recomienda a los consumidores tomar las siguientes medidas de protección:

· Sé consciente de los datos personales que compartes en línea. Recuerda que toda la información publicada en redes sociales corre el riesgo de caer en manos equivocadas y/o puede utilizarse para autorizar/denegar tu acceso a un servicio en particular en el futuro.



· Elimina siempre tu cuenta y tu historial cuando dejes de usar una aplicación o servicio en línea.



· Verifica qué servicios están conectados a tus cuentas en línea y quién tiene acceso a ellos. Puedes utilizar Privacy Checker de Kaspersky para averiguar cómo cambiar la configuración de privacidad en los servicios en línea y tomar el control de tus datos personales.



· Para una protección integral contra diversas amenazas, utiliza una solución de seguridad, como Kaspersky Security Cloud. También tiene varias funciones para proteger tu privacidad en línea, como un bloqueador de seguimiento de comportamiento en línea