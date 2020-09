La apuesta de Huawei con Harmony OS: desde electrodomésticos hasta drones multicámara

Por Claudia Contreras, estrategiaynegocios.net

Si bien, Harmony OS comenzó a anunciarse desde el año pasado, para 2021 cada nuevo smartphones de Huawei tendrá HarmonyOS.

David Moheno, PR Regional Director for Huawei CBG LATAM, señaló que el nuevo sistema operativo de móviles será integrado desde dispositivos muy pequeños con memorias desde 128 KB hasta 4 GB de memoria.



La ventaja de HarmonyOS sobre cualquier otro sistema operativo es que el desarrollo solo se hace una sola vez. "Solo deben desarrollarlo una sola vez y será compatible con cualquier pantalla. No hay un solo fabricante en el planeta que lo pueda hacer. Es un sistema operativo distribuido, que lleva varios núcleos", agregó Moheno.



El calendario de salida que Huawei ha programado para las salidas de HarmonyOS son:

"Desde el 10 de septiembre, HarmonyOS está abierto a dispositivos de IO de 128KB-128MB, como televisores inteligentes, prendas de vestir, coches y más. En abril de 2021, lo abriremos a dispositivos de 128MB-4GB y en octubre de 2021, HarmonyOS se abrirá para dispositivos de más de 4GB", dijo Richard Yu, director ejecutivo y CEO de Huawei Consumer Business Group (CBG).



- En la primera ronda, tendrán acceso para desarrolladores que busquen lanzar productos que tienen memoria 128 KB a 128 MB



- En Abril 2021, será el turno de los dispositivos con memoria de 128 MB a 4 GB. ¿Qué tipo de dispositivos de memoria 128 KB pueden programarse con HarmonyOS?

"Son Dispositivos de memorias tan bajas, son dispositivos sin pantallas. Por ejemplo, electrodomésticos con memorias limitadas, se integran perfectamente", dijo Moheno. En estos casos, la pantalla de tu smartphone, de tu tablet se vuelve la pantalla de esos dispositivos. "Si el desarrollador quiere una línea de cafeteras inteligentes, no importa, la tablet, el smartphone se volverá tu pantalla, incluso la pantalla de tu reloj inteligente", agregó.

- En Octubre 2021: Estará disponible en dispositivos de tienen más de 4GB de memoria



Vuelva a ver las sesionesdel Huawei Developer Conference

Código abierto

Este año, en el evento global Huawei Developer Conference, la firma de Shenzen enfatizó que HarmonyOS será de código abierto. Los desarrolladores podrán acceder a emuladores, paquetes SDK y herramientas IDE. Por ejemplo, Huawei ha habilitado varios kits (SDK) de cómo funciona la cámara de los smartphones Huawei. Ya sea que se quiera perfeccionar una aplicación para mejores selfies, para realizar comercio electrónico más efectivo, o realizar llamadas con baja latencia, los kits de cámaras de Huawei estarán disponibles para el uso de desarrolladores.

"Mucho del desarrollo que llevamos años haciendo se está democratizando. Camara kit, Digital Media Kit, permite integrar funciones en modo retrato. Por ejemplo, el efecto bookeh ya es de código abierto", agregó Moheno.

Tercer ecosistema de aplicaciones móviles

Con el apoyo de más de 1.8 millones de desarrolladores registrados alrededor del mundo, HMS (Huawei Mobile Services) es el tercer ecosistema más grande del mundo en tan solo un año. HUAWEI AppGallery actualmente tiene más de 96.000 aplicaciones integradas a HMS Core y más de 490 millones de usuarios activos globales. Adicionalmente, ha logrado un récord de 261.000 millones de descargas de aplicaciones entre enero y agosto del 2020.



En un solo año, las capacidades abiertas del HMS Core 5.0 han aumentado de 14 a 56 kits, mientras que el número de APIs ha pasado de 885 a 12,981. Cubren siete áreas principales para los desarrolladores a lograr la innovación y a simplificar el proceso de desarrollo.

Por ejemplo, el CG Kit mejora los gráficos, la calidad de las imágenes y la experiencia, así como la eficiencia de la renderización de la pantalla del juego. El Location Kit en la categoría de App Services cumple con los requisitos de posicionamiento, proporcionando un seguimiento de la localización con una precisión de centímetros a milímetros dependiendo del escenario.



La firma china ha abierto servicios de software básicos, como la navegación, la búsqueda, el mapa, el pago, los kits de publicidad, para acelerar la innovación en el desarrollo de aplicaciones. También abrió capacidades de hardware como sus capacidades de cámara de clase mundial, capacidades de mapa con AR, herramientas de comunicación y transmisión, así como sus principales capacidades de protección de la privacidad y la seguridad. Con ello, Huawei pretende capacitar a los desarrolladores para crear una nueva generación de aplicaciones innovadoras muy apreciadas en diferentes categorías.