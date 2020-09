TikTok adopta Código de Conducta de la UE sobre expresiones de odio

POR AFP



La popular aplicación de video para teléfonos móviles TikTok, enormemente popular entre adolescentes, firmó el código de conducta de la UE contra expresiones de odio en línea, anunciaron el martes esa red social y la Comisión Europea.



La vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova elogió "un paso positivo" y destacó en un comunicado enviado a AFP que "los usuarios jóvenes son particularmente vulnerables al abuso en línea y al discurso de odio".

La red social, propiedad del grupo chino Bytedance, que ha sufrido críticas por su moderación de contenidos, considerada insuficiente, ya se había adherido en junio al código de buenas prácticas de la UE contra la desinformación online.



Lanzado en 2016, el Código de Conducta de la UE contra el odio en línea ha sido firmado por los grupos y redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion y Jeuxvideo.com.



Según la Comisión, las plataformas evalúan el 90% del contenido denunciado en un plazo de 24 horas y eliminan el 71% del contenido considerado como discurso de odio ilegal, pero aún necesitan "mejorar la transparencia y la retroalimentación a los usuarios".



"Nuestro objetivo final es eliminar el odio en TikTok", señaló Cormac Keenan, director de seguridad y protección de datos de esa empresa en un comunicado.



"Reconocemos que esto puede parecer un desafío insuperable (...) pero creemos que eso no debe impedirnos intentarlo", agregó.



"Por supuesto, espero que TikTok no solo se adhiera a los principios del código, sino que también respete completamente la ley de la UE cuando opere en suelo europeo", dijo Jourova.



La aplicación es objeto de investigaciones en Europa sobre su uso de datos personales, en particular por parte del ente regulador francés.