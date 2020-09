Agencia Francesa de Prensa presenta recurso contra Google en Francia

POR AFP



La Agence France-Presse (AFP) se sumó a otros medios franceses y presentó un recurso contra Google, al que también acusa de no haber respetado una orden de la Autoridad de la Competencia de negociar con la prensa con el fin de aplicar los derechos afines.



El 9 de abril, el "árbitro" de la competencia de Francia dio un plazo de tres meses a Google para que negociara de "buena fe" con los medios de prensa la aplicación efectiva de estos derechos, votados en el Parlamento Europeo en 2019.



Estos prevén una remuneración por parte de las plataformas digitales a los medios de prensa por publicar sus contenidos, especialmente videos y fotos.

Sin embargo Google se opuso de inmediato a retribuir a la prensa francesa por los contenidos que aparecen en los resultados de su motor de búsqueda.



Aunque ambas partes se sentaron a discutir, la negociación se saldó con un fracaso, que el sector atribuyó a un bloqueo por parte del gigante estadounidense.



Finalizado el plazo de tres meses, la Alianza de la Prensa de Información General, que representa la prensa diaria nacional y regional, y el Sindicato de Editores de la Prensa Magazine indicaron haber recurrido a la Autoridad de la Competencia, estimando que Google incumplió su requerimiento.



"Presentamos igualmente un recurso ante la Autoridad de la Competencia puesto que consideramos que Google no negoció de buena fe", declaró el presidente de la AFP, Fabrice Fries.



"Google nos propuso extender las discusiones, cosa que rechazamos puesto que estas no llevaron a ninguna parte y estimamos que no avanzarían si no se cambiaba de método", agregó.



En las últimas semanas, se barajó la idea de nombrar a un mediador para relanzar las negociaciones, como lo confirmó a la AFP Isabelle de Silva, presidenta de la Autoridad de la Competencia.



Sin embargo, todo este proceso podría verse afectado si el Tribunal de Apelación de París, al que Google recurrió, invalidara la decisión de abril de la Autoridad.